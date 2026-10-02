Χρηματοδότηση €230 εκ. για βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα και ωκεανούς στο πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη»

Νέα πρόσκληση ύψους 230 εκατ. ευρώ για δράσεις που αφορούν τη φύση και τη βιοποικιλότητα δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Κομισιόν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, η πρόσκληση στηρίζει τις προτεραιότητες της Κομισιόν για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής, με έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια, το νερό και τη φύση, καθώς και για ένα νέο σχέδιο βιώσιμης ευημερίας και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην αύξηση των δαπανών για τη βιοποικιλότητα στο Πρόγραμμα Εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2026-2027, μέσω της χρηματοδότησης πρόσθετων δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του πυλώνα II του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόσκληση περιλαμβάνει δέκα θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ άλλων την κατανόηση της φύσης και της έκτασης των επιπτώσεων των υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στη βιοποικιλότητα και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την καλύτερη κατανόηση, πρόβλεψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων, αλλά και των ενδεχόμενων οφελών, των καθαρών και ψηφιακών βιομηχανιών στη βιοποικιλότητα, καθώς και συστημικές προσεγγίσεις για την επιτάχυνση αλλαγών υπέρ της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Άλλη θεματική αφορά την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων παραγόντων που οδηγούν στη μείωση της βιοποικιλότητας των ασπόνδυλων, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη «ζωντανών εργαστηρίων» για τη συνδιαμόρφωση λύσεων αποκατάστασης οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση εμποδίων στην εφαρμογή τους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων.

Παράλληλα, η πρόσκληση περιλαμβάνει τη δικτύωση και επέκταση των «ζωντανών εργαστηρίων» που αναπτύσσουν λύσεις αποκατάστασης της φύσης, καθώς και καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης άγριας ζωής και τον περιορισμό της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Προβλέπονται επίσης δράσεις για οικονομικά αποδοτικότερη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας προς υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ και για την προώθηση διεπιστημονικής έρευνας, βασισμένης σε δεδομένα, στη διασύνδεση μεταξύ βιοποικιλότητας και υγείας, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία Υγεία» (One Health).

Μία ακόμη θεματική αφορά την ενίσχυση του Παγκόσμιου Συστήματος Παρατήρησης των Ωκεανών, με στόχο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ενδυνάμωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, της ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Η νέα πρόσκληση θα παρουσιαστεί μαζί με τις υπόλοιπες οριζόντιες προσκλήσεις κατά την Ημερίδα Ενημέρωσης για τις «Οριζόντιες Δραστηριότητες», η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το πολιτικό υπόβαθρο και τους στόχους της πρόσκλησης, να λάβουν πρακτικές πληροφορίες για τις θεματικές στις οποίες μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις και να ενημερωθούν για τον σχεδιασμό, τον αντίκτυπο και την υλοποίηση των έργων.

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδραστικών συνεδριών ερωτήσεων και απαντήσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ