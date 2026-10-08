Μεγάλες διαφορές στην πληρότητα των φραγμάτων: Ποιο είναι γεμάτο 100% και ποιο μόλις στο 8,3%

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, τα κυπριακά φράγματα βρίσκονται στο 35,6% της συνολικής χωρητικότητάς τους, με αποθέματα 103,386 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο η πληρότητα ήταν 11,9%, με 34,703 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Παρά τη σημαντική αύξηση κατά 68,683 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σύγκριση με πέρσι, τα αποθέματα εξακολουθούν να είναι αισθητά χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφονταν πριν από τρία και τέσσερα χρόνια.

Πληρότητα ανά φράγμα

Την υψηλότερη πληρότητα καταγράφει το φράγμα του Καλοπαναγιώτη, με 100%. Ακολουθούν το Ξυλιάτο με 75,2% και η Βυζακιά με 72%. Η πληρότητα ανέρχεται σε 61,6% στην Αρμίνου, 60,5% στον Πωμό, 48,3% στη Γερμασόγεια, 47,7% στην Αγία Μαρίνα, 43,5% στην Αργάκα, 43,1% στα Πολεμίδια και 42,4% στην Κανναβιού.

Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ευρέτου με 38,8%, στον Ασπρόκρεμμο με 35,7%, στον Μαυροκόλυμπο με 29,7%, στον Διπόταμο με 25,1%, στην Καλαβασό με 21,8% και στα Λεύκαρα με 17,3%. Τη χαμηλότερη πληρότητα έχει το φράγμα της Άχνας, με 8,3%.

Στον Κούρη, το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, η πληρότητα βρίσκεται στο 36,9%, με αποθέματα 42,467 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο η πληρότητα ήταν 10,9% και τα αποθέματα 12,581 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Παρά την αύξηση, τα αποθέματα παραμένουν χαμηλότερα από τον Οκτώβριο του 2022, όταν ξεπερνούσαν τα 76 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι υψηλότερες εισροές της δεκαετίας

Τα στοιχεία προηγούμενων ετών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δείχνουν σημαντικές διακυμάνσεις στις εισροές νερού στα φράγματα κατά την τελευταία δεκαετία. Οι μεγαλύτερες εισροές σημειώθηκαν το υδρολογικό έτος 2018-2019, όταν έφτασαν τα 265,04 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακολούθησαν τα έτη 2021-2022 με 153,75 εκατομμύρια και 2019-2020 με 135,95 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι χαμηλότερες εισροές καταγράφηκαν το 2024-2025, με 18,664 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, και το 2023-2024, με 24,714 εκατομμύρια. Κατά το υδρολογικό έτος 2025-2026 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη, με τις συνολικές εισροές να φτάνουν τα 117,091 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά, με το 2025 να καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις. Τον Οκτώβριο του 2022 η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα ήταν 216,229 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Τον Οκτώβριο του 2023 μειώθηκε στα 155,93 εκατομμύρια, τον Οκτώβριο του 2024 στα 88,607 εκατομμύρια και τον Οκτώβριο του 2025 στα 39,721 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Παρόμοια πορεία καταγράφεται στον Κούρη: τα αποθέματα μειώθηκαν από περίπου 77 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2022 σε περίπου 53 εκατομμύρια τον Οκτώβριο του 2023 και 29-30 εκατομμύρια τον Οκτώβριο του 2024. Τον Οκτώβριο του 2025 βρίσκονταν στα 12-13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Φέτος έχουν ανακάμψει σημαντικά, φτάνοντας τα 42,467 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, παραμένουν όμως αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2022 και του 2023.

Πηγή: ΚΥΠΕ