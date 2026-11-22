Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό που αναγράφουν, μεταξύ άλλων, «Όχι στην αφαλάτωση στον Μαζωτό» και «καταστρέφετε τη θάλασσά μας», οι παρευρισκόμενοι απαιτούν αλλαγή της απόφασης που τους επηρεάζει τονίζοντας πως η εγκατάσταση του εργοστασίου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.

Η αποκοπή δέντρων για τη δημιουργία δρόμου, αλλά και η σύλληψη της εκπροσώπου της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένης Χαϊλή, κορύφωσαν τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, με αποτέλεσμα να διοργανωθεί η νέα διαμαρτυρία.