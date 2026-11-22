Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11.00 το πρωί στην Παναγία της Πετούντας από τους κατοίκους του Μαζωτού και υποστηρικτές από την υπόλοιπη Κύπρο, ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό.
«Καταστρέφετε τη θάλασσά μας» – Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας στον Μαζωτό για την αφαλάτωση (εικόνες & βίντεο)
Ζητούν αλλαγή της απόφασης που τους επηρεάζει τονίζοντας πως η εγκατάσταση του εργοστασίου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.
Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό που αναγράφουν, μεταξύ άλλων, «Όχι στην αφαλάτωση στον Μαζωτό» και «καταστρέφετε τη θάλασσά μας», οι παρευρισκόμενοι απαιτούν αλλαγή της απόφασης που τους επηρεάζει τονίζοντας πως η εγκατάσταση του εργοστασίου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.
Η αποκοπή δέντρων για τη δημιουργία δρόμου, αλλά και η σύλληψη της εκπροσώπου της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένης Χαϊλή, κορύφωσαν τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, με αποτέλεσμα να διοργανωθεί η νέα διαμαρτυρία.
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