Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Αίθριος σήμερα ο καιρός – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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