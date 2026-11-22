Νέο προσχέδιο της τελικής απόφασης της COP31 για το κλίμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στην Αττάλεια, εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, στο κείμενο περιλαμβάνεται προτροπή για τη συνέχιση του εξηλεκτρισμού.
COP31: Νέο προσχέδιο απόφασης χωρίς ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα
Αναφορά σε επιτάχυνση της αξιοποίησης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS και CCUS). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προωθούνται από εταιρείες του πετρελαϊκού και του ανθρακικού τομέα.
Το προσχέδιο, που καταρτίστηκε από την τουρκική και την αυστραλιανή προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ, καλεί επίσης σε επιτάχυνση της αξιοποίησης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS και CCUS).
Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προωθούνται από εταιρείες του πετρελαϊκού και του ανθρακικού τομέα, ωστόσο η αποτελεσματικότητα και η αξιοποίησή τους αμφισβητούνται από ορισμένες χώρες.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP
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