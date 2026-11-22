Το προσχέδιο, που καταρτίστηκε από την τουρκική και την αυστραλιανή προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ, καλεί επίσης σε επιτάχυνση της αξιοποίησης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS και CCUS).

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προωθούνται από εταιρείες του πετρελαϊκού και του ανθρακικού τομέα, ωστόσο η αποτελεσματικότητα και η αξιοποίησή τους αμφισβητούνται από ορισμένες χώρες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP