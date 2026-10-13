Στην Ίνεια της Πάφου επιστρέφει το Cyprus Rock Climbing Festival:τρεις ημέρες αναρρίχησης, πεζοπορίας και μουσικής στον Ακάμα

Στην Ίνεια της επαρχίας Πάφου επιστρέφει από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 το Cyprus Rock Climbing Festival (CRCF), προσκαλώντας λάτρεις της αναρρίχησης, της πεζοπορίας και των υπαίθριων δραστηριοτήτων σε ένα τριήμερο γεμάτο δράση, εκπαίδευση, διαγωνισμούς και μουσική, με φόντο το φυσικό τοπίο της χερσονήσου του Ακάμα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και με τη στήριξη του Δήμου Ακάμα, απευθύνεται τόσο σε έμπειρους αναρριχητές όσο και σε όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο άθλημα. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, τα ασβεστολιθικά αναρριχητικά πεδία της περιοχής, τα μονοπάτια και η πλατεία του χωριού θα αποτελέσουν σημεία συνάντησης για την κοινότητα των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουν αγώνες, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στη φύση και να απολαύσουν βραδινές εκδηλώσεις με μουσική και ψυχαγωγία. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση στην αναρρίχηση, με εργαστήρια που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας. Για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, περιλαμβάνονται εισαγωγικά μαθήματα αναρρίχησης, εμπειρία καταρρίχησης με σχοινί (abseil), αναρρίχηση με σύστημα Top Rope και εισαγωγή στην υπαίθρια αναρρίχηση βράχων τύπου bouldering. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται από καταρτισμένους εκπαιδευτές, ενώ ο απαραίτητος εξοπλισμός θα παρέχεται στους συμμετέχοντες.

Όπως αναφέρεται για τους πιο έμπειρους αναρριχητές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια πολυδιαδρομικής αναρρίχησης (multipitch), τεχνικών αυτοδιάσωσης στην αθλητική αναρρίχηση, καθώς και σχεδιασμού και ανάλυσης διαδρομών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης. Το φεστιβάλ δεν περιορίζεται στην αναρρίχηση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες για επισκέπτες κάθε ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν μέρος σε πρωινές συνεδρίες γιόγκα, κυνήγι θησαυρού, ζωγραφική σε πέτρες, εργαστήρια πλεξίματος σχοινιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Bridging the Green Gap, καθώς και σε δραστηριότητες προσανατολισμού στο χωριό, με τη στήριξη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Active Zone Outdoor. Για τους φίλους της πεζοπορίας προβλέπονται εργαστήριο προετοιμασίας και πλοήγησης με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνοδών, αλλά και δωρεάν οργανωμένες πεζοπορίες στα αναρριχητικά πεδία της Ίνειας και στο μονοπάτι Ματσικόριδο. Κεντρικό γεγονός του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, θα είναι ο φιλικός αγώνας αθλητικής αναρρίχησης, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν ομάδες ενός, δύο ή τριών ατόμων.

Στόχος των ομάδων θα είναι να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαδρομές σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς, με συνολικά 86 διαδρομές βαθμολογημένες από 4a έως 8a. Για τον αγώνα προβλέπονται χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους €800. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα διεξάγεται δωρεάν διαγωνισμός φωτογραφίας, ανοικτός σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο.

Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν φωτογραφίες σε δύο κατηγορίες: καλύτερη φωτογραφία δράσης (Best Action) και καλύτερη φωτογραφία τοπίου (Best Scenic). Τα έπαθλα του διαγωνισμού ανέρχονται συνολικά σε €100. Μετά την ολοκλήρωση των ημερήσιων δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα θα μεταφέρεται στην πλατεία και στο αμφιθέατρο της Ίνειας, όπου θα πραγματοποιούνται οι βραδινές εκδηλώσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από αναρριχητές, οι οποίοι θα μοιραστούν εμπειρίες από τις περιπέτειές τους, μουσική με ισπανική κιθάρα από τον Javier Castello Corvillo και DJ set από τον DJ Downtown Groovz. Το Σάββατο θα ανακοινωθούν οι νικητές του αγώνα αναρρίχησης, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική από τον Astrochimp. Και τις δύο βραδιές θα διοργανώνονται παιχνίδια και διαγωνισμοί με θέμα την αναρρίχηση, με συνολικά έπαθλα €580. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται το νέο παιχνίδι Clean the Anchor, καθώς και νέα εκδοχή του δημοφιλούς Carabiner Master. Την ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν περίπτερα εκθετών και σημεία πώλησης φαγητού από τις επιχειρήσεις Serial Griller και Winners Cafe. Το Cyprus Rock Climbing Festival διοργανώνεται σε μη κερδοσκοπική βάση από την RCDC Rock Climbing Development Cyprus Ltd, με τη συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτών και εθελοντών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα καθαρά έσοδα του φεστιβάλ διατίθενται για τη συντήρηση και την επανατοποθέτηση ασφαλειών στα αναρριχητικά πεδία της Κύπρου, με στόχο τη διατήρηση ασφαλών και βιώσιμων συνθηκών για το άθλημα στο νησί.

Η διοργάνωση επιδιώκει, παράλληλα, να ενισχύσει τη σύνδεση της υπαίθριας δραστηριότητας με την τοπική κοινότητα και να αναδείξει τις δυνατότητες της περιοχής της Ίνειας και του Ακάμα για εναλλακτικές μορφές αναψυχής. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών που θα ταξιδέψουν στην περιοχή, θα διατίθεται δωρεάν χώρος κατασκήνωσης στο Δημοτικό Σχολείο Ίνειας. Παράλληλα, οι διοργανωτές αναφέρουν ότι προσφέρεται έκπτωση 15% στο Palates Hotel στην Ίνεια.

Το πλήρες πρόγραμμα, οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες και οι κρατήσεις είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, cyprusrockclimbingfestival.com. Το Cyprus Rock Climbing Festival αποτελεί ετήσια συνάντηση αφιερωμένη στην αναρρίχηση, την περιπέτεια και τη συλλογικότητα, με επίκεντρο την Ίνεια της Πάφου. Είτε πρόκειται για την πρώτη εμπειρία αναρρίχησης είτε για μια δραστηριότητα με την οποία κάποιος ασχολείται εδώ και χρόνια, το φεστιβάλ προσφέρει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει άθληση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και επαφή με τη φύση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαρία Ανδρονίκου, διοργανώτρια CRCF, 97 658 447, cyprusrockclimbingfestival@gmail.com Σημειώνεται πως οι φωτογραφίες είναι του Andrea Giavrouta, επίσημο φωτογράφο του CRCF