Έρχιουρμαν πριν από τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: «Έχουμε ήδη αποδεχθεί τις έξι από τις επτά προτάσεις Γκουτέρες»

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι επτά προτάσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις οποίες είχε παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την παρουσία του στο νησί στα τέλη Ιουλίου.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστηρίζει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί τις έξι από τις επτά προτάσεις, υπογραμμίζοντας ότι προσέρχεται στη συνάντηση με πρόθεση να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης είναι οι επτά προτάσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που διατύπωσε ο κ. Γκουτέρες στο νησί στα τέλη Ιουλίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Όπως είναι γνωστό, έχουμε ήδη αποδεχθεί τις έξι από τις επτά προτάσεις. Προσερχόμαστε στη συνάντηση με στόχο τη διεξαγωγή μιας συζήτησης που θα οδηγήσει σε αποτελέσματα», προσθέτει.

Η τοποθέτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν γίνεται ενόψει της σημερινής συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών των δύο πλευρών.

Η συνάντηση των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένη για σήμερα, στις 15:30, στη νεκρή ζώνη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο των προτάσεων του κ. Γκουτέρες βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα νέα οδοφράγματα, η αποναρκοθέτηση, η συνεργασία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της παράτυπης μετανάστευσης, ο αθλητισμός, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας των παιδιών από μεικτούς γάμους.