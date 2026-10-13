Melios Zoo: Παράνομο με τη βούλα της Δικαιοσύνης, αλλά κανείς δεν το κλείνει - Το μπαλάκι των ευθυνών και η επόμενη μέρα των ζώων

Παράνομος με βούλα δικαστηρίου

Στις 18 Μαΐου 2026, το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, πως το υποστατικό λειτουργούσε χωρίς ανανεωμένη άδεια λειτουργίας από τον Μάρτιο του 2018. Η άδεια αφορούσε τη λειτουργία ζωολογικού κήπου και κατόπιν επίσκεψης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν ανανεώθηκε, γιατί το υποστατικό δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ είχε λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2017.

Επικουρικός ο ρόλος της Αστυνομίας

Η Αστυνομία, από πλευράς της, καταπιάστηκε με τη διερεύνηση της «απόδρασης» της αρκούδας το Σάββατο, αλλά, όπως εξήγησε εκπρόσωπός της σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ, έχει κατατεθεί διάταγμα από τον ΕΟΑ Λευκωσίας στο Διοικητικό Δικαστήριο για το κλείσιμο του συγκεκριμένου χώρου, το οποίο δεν τους κοινοποιήθηκε ποτέ για να πάρουν μέτρα. Παράλληλα, τόνισε πως «ο ρόλος της υπηρεσίας είναι επικουρικός».

Σε αυτό που συμφωνούν και καταλήγουν όλοι είναι το βασικό ζήτημα: τι θα γίνει με τα ζώα αν κλείσει ο χώρος; Τόσο η Αστυνομία, όσο και ο ΕΟΑ δηλώνουν πως όταν μεταφερθούν τα ζώα σε ασφαλή χώρο για τη διαβίωσή τους, τότε θα παρέμβουν και αυτοί για το κλείσιμο και εν τέλει την κατεδάφιση του υποστατικού. Την ευθύνη για την επόμενη μέρα των ζώων, βέβαια, κατέχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Τι ισχυρίζεται ο ίδιος ο Μέλιος

Σε παρεμβάσεις του σε διάφορες εκπομπές χθες, ο ιδιοκτήτης, Μενέλαος Μενελάου, δήλωσε πως δεν έχει καθόλου άδεια να λειτουργεί ως ζωολογικός κήπος, καθώς όταν έκανε τη σχετική αίτηση το 2012, οι απαιτήσεις του τότε επάρχου Λευκωσίας δεν ήταν ρεαλιστικές, οπότε και αυτός προχώρησε με άδεια λειτουργίας ως φάρμα. Παραδέχτηκε, επίσης, ότι δεν έχει άδεια οικοδομής, γι' αυτό και τώρα εκκρεμεί η παρέμβαση του ΕΟΑ Λευκωσίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εισάγει τα άγρια ζώα στη χώρα, υποστηρίζοντας πως ως ιδιοκτήτης pet shop, έχει άδεια εισαγωγής για εμπορικό σκοπό.

Τελικά τι κάνουν οι Κτηνιατρικές;

Από πλευράς τους, οι πλέον αρμόδιες υπηρεσίες για την επόμενη μέρα του πάρκου περιορίστηκαν σε δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πραγματοποιεί σχολικές εκδρομές στο χώρο. Όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ο χώρος αφορά πολλές υπηρεσίες, πετώντας εν ολίγοις την ευθύνη σε άλλες υπηρεσίες. Πίπης και Μέλιος, συγκρούστηκαν στο πλατό της εκπομπής του Omega Channel, «Ενημέρωση Τώρα», με τον δεύτερο να κατηγορεί τον πρώτο για «προσωπικές διαμάχες». Από την πλευρά του, ο κ. Πίπης κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη του πάρκου για παρατυπίες κατά την εισαγωγή άγριων ζώων στην Κύπρο.

Και αφού για μια ολόκληρη μέρα, οι αρμόδιοι φορείς δήλωναν πως δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητά τους να διαχειριστούν το Melios Zoo, ο κ. Πίπης, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, γνωστοποίησε πως εντός του μήνα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας θα επιθεωρήσει τον χώρο και θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Δηλαδή, θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις προς κατεδάφιση και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα ζητήσουν από τον κ. Μενελάου να υποδείξει πού θα πάνε τα ζώα που διαμένουν εκεί, και θα πράξουν αναλόγως.

Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος, που επίσημα λειτουργεί ως φάρμα, φιλοξενεί διάφορα άγρια ζώα, μεταξύ αυτών αρκούδες, ύαινες και μία τίγρη, τα οποία έχουν μεγαλώσει στην αιχμαλωσία και δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.