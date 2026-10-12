ΠΠΟΧ: Παράπονα για την κατάσταση των ντους και την καθαριότητα στην παραλία Βένους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραλία Βένους αποτελεί μια πολυσύχναστη περιοχή, η οποία θα πρέπει να προσφέρει στους λουόμενους υποδομές και εικόνα αντάξιες της φυσικής ομορφιάς της.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με την κατάσταση των ντους εξακολουθούν να υφίστανται, παρά τα παράπονα που έχουν διατυπωθεί από λουόμενους.

Ο ΠΠΟΧ εκφράζει προβληματισμό για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, σημειώνοντας ότι δεν φαίνεται να ήταν τα κατάλληλα, ενώ αναφέρεται και στη μαυρίλα στους τοίχους, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποβαθμίζει τη συνολική εικόνα της παραλίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις που, όπως αναφέρεται, είχαν δοθεί για τις απαραίτητες διορθώσεις και κατασκευαστικές παρεμβάσεις, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Ομιλος Χλώρακας σημειώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ουσιαστική βελτίωση.

Στην ανακοίνωση γίνεται, παράλληλα, αναφορά σε μια θετική παρέμβαση, καθώς βάφτηκαν τα οξειδωμένα μεταλλικά σκουπιδοδοχεία.

Ωστόσο, ο ΠΠΟΧ θέτει το ζήτημα της απουσίας σαφούς σήμανσης για τη διαλογή και ανακύκλωση πλαστικού, χαρτιού και άλλων υλικών. Ο οργανισμός καλεί το αρμόδιο Τμήμα να εξετάσει συνολικά την κατάσταση και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε η παραλία Βένους να αποκτήσει την εικόνα που αρμόζει σε έναν τόσο αξιόλογο παραθαλάσσιο χώρο.

Όπως υπογραμμίζεται και στο μήνυμα της ανακοίνωσης, η καθαριότητα και ο πολιτισμός αποτελούν ευθύνη όλων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της εμπειρίας των λουομένων.