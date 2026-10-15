Terra Cypria: Έκκληση για αυστηρότερη προστασία της Μεσογειακής φώκιας

Σε σχετική ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2026, το Ίδρυμα επισημαίνει ότι οι Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας, στο Κάβο Γκρέκο, αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα του σπάνιου θαλάσσιου θηλαστικού και φιλοξενούν έναν από τους μεγαλύτερους υποπληθυσμούς του είδους στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Terra Cypria, ο πληθυσμός της Μεσογειακής φώκιας στην Κύπρο εκτιμάται σε περίπου 20 με 22 άτομα, βάσει εκτίμησης του 2025. Το Ίδρυμα υπενθυμίζει ότι οι φώκιες χρησιμοποιούν θαλάσσια σπήλαια για την αναπαραγωγή και την ανάπαυσή τους, ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, ενώ η ανθρώπινη όχληση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εγκατάλειψη των νεογέννητων από τις μητέρες τους. Καταγράφονται πιέσεις στην περιοχή Κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης στις 12 Οκτωβρίου 2026, το Terra Cypria διαπίστωσε, όπως αναφέρει, σημαντικές πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή.

Μεταξύ των προβλημάτων που καταγράφει περιλαμβάνονται η διέλευση και η αγκυροβόληση σκαφών αναψυχής, η ανθρώπινη παρενόχληση, η είσοδος στα θαλάσσια σπήλαια, η πρόσβαση στη θαλάσσια αψίδα, η παράνομη αλιεία και η δόμηση κατά μήκος της παράκτιας ζώνης. Το Ίδρυμα τονίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την προστασία του είδους και την ασφάλεια των καταφυγίων του.

Όπως αναφέρει το Terra Cypria, στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί 17 θαλάσσια σπήλαια ως κατάλληλα καταφύγια της Μεσογειακής φώκιας. Τέσσερις σημαντικές περιοχές για τη διατήρηση του είδους, οι οποίες αναγνωρίστηκαν μεταξύ 2019 και 2025, είναι οι Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας, το Θαλάσσιο Σπήλαιο Χάλαβρο, οι Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας και το Θαλάσσιο Σπήλαιο στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου.

Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν κηρυχθεί Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, με στόχο την προστασία των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών. Ωστόσο, το Ίδρυμα επισημαίνει ότι στις Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας η απαγόρευση διέλευσης και αγκυροβόλησης σκαφών ισχύει από την 1η Νοεμβρίου έως και την 30ή Απριλίου κάθε έτους.

Αντίθετα, στις υπόλοιπες τρεις περιοχές η αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον λόγο αυτό, ζητά την αναθεώρηση και τροποποίηση του σχετικού Διατάγματος ΚΔΠ 46/2023, ώστε να εξασφαλιστεί ενιαίο καθεστώς προστασίας και να επεκταθεί η απαγόρευση διέλευσης και αγκυροβόλησης σκαφών σε ολόκληρο το έτος. Παράλληλα, το Terra Cypria χαιρετίζει την υποβολή επίσημης πρότασης από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ένταξη της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής Θαλασσινών Σπηλιών Αγίας Νάπας στον Κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της επέκτασης της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Κάβο Γκρέκο του δικτύου Natura 2000.

Το Ίδρυμα καλεί, τέλος, τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή ολοκληρωμένου και συστηματικού προγράμματος παρακολούθησης και εποπτείας της περιοχής, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και την ουσιαστική προστασία της Μεσογειακής φώκιας. Όπως υπογραμμίζει, η προστασία των Θαλασσινών Σπηλιών Αγίας Νάπας είναι απαραίτητη τόσο για τη διατήρηση ενός σημαντικού ενδιαιτήματος ενός απειλούμενου θαλάσσιου θηλαστικού όσο και για τη διαφύλαξη του μοναδικού παράκτιου τοπίου της περιοχής.