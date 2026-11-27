Το Κίνημα διευκρινίζει ότι αναφέρεται στην εκρίζωση δέντρων για την κατασκευή της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Μαζωτό, καθώς και στην κοπή μιας δεντροστοιχίας 15 ευκαλύπτων από το Τμήμα Δασών και συνεργείο του Δήμου Στροβόλου. Τα δέντρα βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο πρασίνου στην περιοχή του Αρχαγγέλου και κόπηκαν μετά από παράπονο ιδιοκτήτη γειτονικής κατοικίας.

Σύμφωνα με το Κίνημα, επιτόπια έρευνα που διενήργησε έδειξε ότι τα δέντρα δεν δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα στατικότητας ή λειτουργίας στη γειτονική κατοικία. Όπως αναφέρει, το μόνο εμφανές πρόβλημα ήταν τα φύλλα των ευκαλύπτων, τα οποία «φαίνεται να λερώνουν την πισίνα».