Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει, με ανακοίνωσή του, «την υποκρισία των δημοτικών και κυβερνητικών αρχών», οι οποίες, όπως αναφέρει, από τη μία διακηρύσσουν την ανησυχία τους για την κλιματική αλλαγή και από την άλλη κόβουν μεγάλα δέντρα αδιακρίτως για να ικανοποιήσουν «ιδιωτικά καπρίτσια».
Καταγγελία Οικολόγων: Έκοψαν 15 ευκαλύπτους στον Στρόβολο μετά από παράπονο κατοίκου για φύλλα που έπεφταν στην πισίνα του (φώτο)
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αναφέρεται στην εκρίζωση δέντρων στο Μαζωτό και στην κοπή 15 ευκαλύπτων στον Αρχάγγελο.
Το Κίνημα διευκρινίζει ότι αναφέρεται στην εκρίζωση δέντρων για την κατασκευή της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Μαζωτό, καθώς και στην κοπή μιας δεντροστοιχίας 15 ευκαλύπτων από το Τμήμα Δασών και συνεργείο του Δήμου Στροβόλου. Τα δέντρα βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο πρασίνου στην περιοχή του Αρχαγγέλου και κόπηκαν μετά από παράπονο ιδιοκτήτη γειτονικής κατοικίας.
Σύμφωνα με το Κίνημα, επιτόπια έρευνα που διενήργησε έδειξε ότι τα δέντρα δεν δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα στατικότητας ή λειτουργίας στη γειτονική κατοικία. Όπως αναφέρει, το μόνο εμφανές πρόβλημα ήταν τα φύλλα των ευκαλύπτων, τα οποία «φαίνεται να λερώνουν την πισίνα».
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