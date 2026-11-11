Γκουτέρες στην COP31: Να τερματιστεί ο «εθισμός» στα ορυκτά καύσιμα

«Πρώτο μας καθήκον απέναντι στο κλίμα είναι να λέμε την αλήθεια», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί. «Αυτός είναι ο δρόμος προς την αμοιβαία καταστροφή», είπε, προσθέτοντας ότι η επιστήμη δεν μας καλεί να παραδοθούμε, αλλά να αγωνιστούμε ακόμη πιο δυναμικά.

«Αγωνιζόμαστε για την ίδια μας τη ζωή και για το μέλλον των παιδιών μας», τόνισε. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικά διδάγματα που δείχνουν πως ακόμη και εκθετικές αλλαγές είναι εφικτές.

Αναφερόμενος στην πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις μεταφορές, ο Γκουτέρες είπε ότι η ηλιακή ενέργεια κάλυψε σχεδόν τα τρία τέταρτα της καθαρής αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σχεδόν ένα στα τρία αυτοκίνητα που πωλήθηκαν φέτος ήταν ηλεκτρικό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υποστήριξε ότι τα επιχειρήματα υπέρ των ορυκτών καυσίμων καταρρέουν και επέμεινε στην ανάγκη σταδιακής κατάργησής τους. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα συμβεί από μόνο του και κάλεσε να τερματιστεί ο παγκόσμιος εθισμός στα ορυκτά καύσιμα.

Ο Γκουτέρες ανέφερε ότι το τρίτο δίδαγμα είναι και το δυσκολότερο, καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, και υπογράμμισε ότι ο κόσμος πρέπει να κινηθεί ταχύτερα.

«Η κλιματική δικαιοσύνη είναι η καθοριστική πρόκληση της επόμενης δεκαετίας», είπε, ζητώντας ένα νέο σύμφωνο για την κλιματική δικαιοσύνη, βασισμένο στην κοινή ευθύνη και στα κοινά οφέλη, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Όπως ανέφερε, οι χώρες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια δίκαιη μετάβαση και στο τίμημα του χάους. Επανέλαβε, επίσης, ότι οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώσουν.

Κλείνοντας, ο Γκουτέρες, του οποίου η θητεία ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται σύντομα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να λέει την αλήθεια ούτε να αγωνίζεται για την ανάληψη δράσης για το κλίμα.

«Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον. Θα είμαι στο πλευρό σας σε κάθε βήμα της διαδρομής», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ