Αθηνά Μιχαηλίδου: Αρχές Δεκεμβρίου στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους διορισμούς εκπαιδευτικών (ηχητικό)

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό σε εισηγήσεις μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, διευκρινίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει αποδεκτές αρκετές προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η βασική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης.

Μητρώο για όσους εργάζονται σήμερα

Αναφερόμενη στις ανησυχίες για την απασχόληση των εκπαιδευτικών, η Υπουργός εξήγησε ότι δημιουργείται ειδικό Μητρώο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται σήμερα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό θα ενταχθούν εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι με προϋπηρεσία ακόμη και δέκα μηνών, καθώς και συγκεκριμένη κατηγορία αντικαταστατών.

Όπως ανέφερε, οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται όπως σήμερα, με προτεραιότητα στον διορισμό, ενώ οι προσλήψεις θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται στη βάση των αναγκών των σχολείων.

Η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι οι διορισμοί θα κατανέμονται κατά 50% από το Μητρώο και κατά 50% από τον κατάλογο διορισίμων, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει διορισμό μόνο όσων έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και ότι η δημιουργία του Μητρώου αποσκοπεί στη διατήρηση της δυνατότητας απασχόλησης των εκπαιδευτικών που εργάζονται ήδη.

Δεν προβλέπεται μονιμοποίηση χωρίς εξέταση

Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η μονιμοποίηση θα εξακολουθήσει να προϋποθέτει συμμετοχή σε εξέταση, καθώς η διαφορετική μεταχείριση εκπαιδευτικών προσκρούει, όπως είπε, σε νομικά ζητήματα.

Ανέφερε μάλιστα ότι η θέση αυτή έχει επιβεβαιωθεί γραπτώς από τη Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η κατάργηση της βάσης επιτυχίας θα επιτρέπει σε όλους τους υποψηφίους να κατατάσσονται στον κατάλογο, με τη σειρά τους να καθορίζεται από τη συνολική μοριοδότηση, στην οποία συνυπολογίζονται η βαθμολογία της εξέτασης, η προϋπηρεσία και τα μεταπτυχιακά προσόντα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ένταξη στον κατάλογο δεν συνεπάγεται αυτόματο διορισμό, καθώς οι θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Εξετάσεις ανά τρία χρόνια

Οι εξετάσεις προβλέπεται να πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια, με τους υποψηφίους να μπορούν να διατηρούν τη βαθμολογία τους για έξι χρόνια.

Όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους θα μπορούν να παρακαθίσουν ξανά, διατηρώντας την υψηλότερη βαθμολογία τους.

Η Υπουργός ανέφερε ότι οι επόμενες εξετάσεις είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2027, ενώ εκτίμησε ότι θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων.

Πρόνοιες για τη στελέχωση των σχολείων

Σε σχέση με τη στελέχωση των σχολείων, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027 θα εφαρμόζεται το υφιστάμενο σύστημα, ενώ στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την κατάρτιση του νέου καταλόγου διορισίμων.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι συμβάσεις περιορισμένων ωρών, ιδιαίτερα στα ολοήμερα σχολεία και στην κατ' οίκον διδασκαλία, δεν είναι αρκετά ελκυστικές. Όπως είπε, το Υπουργείο προτίθεται να εξετάσει τη βελτίωσή τους, με μεγαλύτερη διάρκεια απασχόλησης.

Για τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων διευκρίνισε ότι δεν θα εντάσσονται στο ειδικό Μητρώο, αλλά θα διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Τέλος, η Υπουργός ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενδέχεται, εφόσον χρειαστεί, να συναντηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμών.

Ακούστε την παρέμβαση της Αθηνάς Μιχαηλίδου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 12-11-2026