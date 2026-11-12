Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς πέρασε η Αστυνομία τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία για διάρρηξη γραφείων εταιρείας που στεγάζονται σε πολυκατοικία.
Λεμεσός: Πήγαν για διάρρηξη γραφείων εταιρείας και κατέληξαν με χειροπέδες τέσσερις νεαροί
Στα χέρια της Αστυνομίας τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 20 έως 24 ετών, τα οποία φέρονται να παραδέχθηκαν ότι διέρρηξαν γραφεία εταιρείας με σκοπό την κλοπή. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για διάρρηξη των συγκεκριμένων γραφείων, με μέλη της δύναμης να σπεύδουν αμέσως στο σημείο. Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ιδιοκτήτη των γραφείων, ενώ στην περιοχή βρισκόταν και όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα, ένας 20χρονος, δύο 23χρονοι και ένας 24χρονος. Οι τέσσερις νεαροί, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι διέρρηξαν τα γραφεία με σκοπό να διαπράξουν κλοπή.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους διαρρηκτικά εργαλεία, για τα οποία δεν ήταν σε θέση να δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις. Οι τέσσερις συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
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