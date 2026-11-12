Στο Δουβλίνο ο Χριστοδουλίδης – Τι θα θέσει ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά

Με γεμάτη ατζέντα και σημαντικές διπλωματικές επαφές μεταβαίνει στην Ιρλανδία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Με κεντρικό σύνθημα «Europe: Strong, Secure and Connected», η Σύνοδος, που πραγματοποιείται στο Δουβλίνο, συγκεντρώνει ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών με στόχο, όπως αναφέρεται, την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της συνεργασίας στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση «Securing and Defending a Democratic Europe», με αντικείμενο την ασφάλεια και την προστασία της δημοκρατικής Ευρώπης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι υβριδικές και κυβερνοαπειλές, καθώς και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Τη συζήτηση θα συμπροεδρεύσουν οι Πρωθυπουργοί της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Ευρωπαίων ηγετών.

Ιδιαίτερη σημασία για τη Λευκωσία έχει η Διακήρυξη για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η οποία προωθείται με πρωτοβουλία της Γαλλίας και στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κύπρος κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην τελική Διακήρυξη. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η ρητή αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή κρατών σε διεθνείς οργανισμούς.

Στην ατζέντα βρίσκεται, επίσης, το μεταναστευτικό, με την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να προωθούν νέα κοινή Διακήρυξη ηγετών, σε συνέχεια της αντίστοιχης πρωτοβουλίας του Μαΐου 2026 στην Αρμενία. Η νέα πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, τη συνεργασία, την καινοτομία και τις επιστροφές. Η Κύπρος αναμένεται να συνυπογράψει τη Διακήρυξη μαζί με περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, στο Δουβλίνο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας κατά των Ναρκωτικών (ECAD), υπό τη συμπροεδρία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Στη συνάντηση αναμένεται να υιοθετηθεί νέα κοινή δήλωση ηγετών. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στην πρώτη υπουργική συνάντηση της Συμμαχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία στις 23 Οκτωβρίου, από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, παρουσία της Τζόρτζια Μελόνι.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του Προέδρου έχει και η διμερής συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, η οποία προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση θεμάτων διμερούς συνεργασίας και διεθνών εξελίξεων.

Οι κυπριακές προτεραιότητες στη Σύνοδο περιλαμβάνουν την ανάδειξη του διεθνούς δικαίου ως θεμελίου της ευρωπαϊκής ασφάλειας, την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, την ενεργειακή ασφάλεια και διασυνδεσιμότητα, καθώς και την αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στο μεταναστευτικό.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα αποτελεί πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που δημιουργήθηκε το 2022, και συγκεντρώνει ηγέτες κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Πρόκειται για ένα άτυπο πολιτικό φόρουμ, το οποίο λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου και συντονισμού για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος.