Η δράση σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση συνδιοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), τον Πολιτιστικό - Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας, τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διρφύων- Μεσσαπίων, με τη συνεργασία της KOCH LTD.

Στην εξόρμηση συμμετείχαν 19 ορειβάτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά φυσικά και ιστορικά τοπία της κυπριακής υπαίθρου.

Στο επίκεντρο της διαδρομής βρέθηκαν οι εντυπωσιακοί Βράχοι των Χασαμπουλιών, η Γερόβασα και η Τρόζενα, καθώς και το ιστορικό Ενετικό Γεφύρι του Τζιελεφού και μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο πρόεδρος του Π.Π.Ο. Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, υπογραμμίζει ότι τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στην ανάδειξη της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς της Κύπρου, ενώ παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων και προβληματισμού για τις περιβαλλοντικές απειλές, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάγκη υπεύθυνης πρόσβασης στη φύση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Τρόζενα, με τον Όμιλο να εκφράζει ανησυχίες για την προοπτική παραχώρησης και εκμετάλλευσης της περιοχής από ξένους επιχειρηματίες- επενδυτές.

Όπως επισημαίνεται, τέτοιες περιοχές αποτελούν ζωντανά μνημεία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Κύπρου και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως εμπορικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κυριακού, η προστασία της φύσης αποτελεί ευθύνη της πολιτείας και ο φυσικός πλούτος της Κύπρου θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.