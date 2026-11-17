Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, στην περιοχή του Σαλέντο, η συγκομιδή αβοκάντο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Σε μία από τις αγροτικές επιχειρήσεις της περιοχής, όπου τα πρώτα δέντρα φυτεύτηκαν το 2017, προστέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο ακόμη 700 δέντρα.

Το βακτήριο που καταστρέφει τους ελαιώνες

Πίσω από αυτή τη στροφή βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό το βακτήριο Xylella fastidiosa, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, στην Απουλία. Το βακτήριο προσβάλλει τους ιστούς μέσω των οποίων μεταφέρονται το νερό και τα θρεπτικά συστατικά στα φυτά, προκαλώντας σταδιακή ξήρανση, ακόμη και τον θάνατο των δέντρων.

Έκτοτε έχει εντοπιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ πέραν των ελαιόδεντρων απειλεί και άλλες σημαντικές καλλιέργειες, όπως τις αμυγδαλιές, τα εσπεριδοειδή και τα αμπέλια.

Αβοκάντο, μάνγκο και παπάγια

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπάρι, σχεδόν 24.000 εκτάρια ελαιώνων στις πληγείσες περιοχές της Απουλίας θεωρούνται δυνητικά κατάλληλα για την καλλιέργεια αβοκάντο. Ήδη, περίπου 4.000 εκτάρια στην περιφέρεια αξιοποιούνται για την παραγωγή τροπικών φρούτων.

Καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη αλλαγή διαδραματίζει και η κλιματική αλλαγή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η μεγαλύτερη διάρκεια του καλοκαιριού ευνοούν την καλλιέργεια φρούτων όπως το αβοκάντο, το μάνγκο και η παπάγια, όπως μεταδίδει η ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση RAI.

Το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας

Η στροφή προς τις νέες καλλιέργειες, ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένη από περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε αντίθεση με τα ελαιόδεντρα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ξηρές συνθήκες της Μεσογείου, τα αβοκάντο έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε νερό.

Όπως επισημαίνει το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Adnkronos, στις αρχές Οκτωβρίου τα αποθέματα νερού σε τέσσερις τεχνητές λίμνες της Απουλίας βρίσκονταν κάτω από το 30% της συνολικής χωρητικότητάς τους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στους υπόγειους υδροφορείς.

Η επέκταση των υδροβόρων καλλιεργειών ενδέχεται, επομένως, να εντείνει τον ανταγωνισμό για τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους μεταξύ της γεωργίας και των αναγκών των νοικοκυριών.

Το ζήτημα αφορά ευρύτερα τις χώρες της Μεσογείου, οι οποίες καλούνται να προσαρμόσουν την αγροτική τους παραγωγή στις νέες κλιματικές συνθήκες, χωρίς να επιβαρύνουν περαιτέρω τους ήδη περιορισμένους υδάτινους πόρους.