Ο κ. Ζαχαριάδης συντόνισε τη συμμετοχή του ΙΚυ στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ACCREU («Αξιολόγηση των Κινδύνων της Κλιματικής Αλλαγής στην Ευρώπη»), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2026. Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο σε ανακοίνωσή του, το έργο παρήγαγε νέα γνώση για τις φυσικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής.

Στο ACCREU συμμετείχαν συνολικά 15 ερευνητικοί οργανισμοί. Το ΙΚυ έλαβε μέρος μέσω δύο ερευνητικών κέντρων, με τους ερευνητές του να αξιολογούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ευρωπαϊκά ενεργειακά συστήματα και να μελετούν τις επιπτώσεις στην υγεία από την αλληλεπίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με κλιματικά σενάρια. Παράλληλα, υπολόγισαν τις επενδυτικές ανάγκες της Κύπρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα μέτρα προσαρμογής δεν περιορίζουν μόνο τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά συμβάλλουν και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερα προστατευμένα μπορούν να είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τα οποία είναι πιο ευάλωτα στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η αξιολόγηση των αναγκών της Κύπρου σε επενδύσεις προσαρμογής, ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης, «φανερώνει ότι επενδύοντας σήμερα στην προσαρμογή μπορούμε να αποτρέψουμε τουλάχιστον τετραπλάσιες ζημιές που θα προκαλούσε η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή στις επόμενες δεκαετίες».

Το έργο συντονίστηκε από το Ιταλικό Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματά του είναι διαθέσιμα μέσω Καταλόγου Δεδομένων, βάσης δεδομένων για τις Επιπτώσεις και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και Πανευρωπαϊκού Εγχειριδίου Κλιματικής Προσαρμογής. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 15 συγκεκριμένων μελετών από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και μία για την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ