Δήλωσε, ακόμα, ότι μία από τις σημαντικότερες προσαρμογές που έγιναν στον όλο σχεδιασμό του έργου αφορά τον τρόπο διάθεσης της άλμης στη θάλασσα, εξηγώντας ότι προβλέπεται η απόρριψη της άλμης σε μεγαλύτερο βάθος και σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή, με ειδικό σύστημα διασποράς. Σε σχέση με τα αντισταθμιστικά μέτρα που ζητά ο Μαζωτός, η κ. Τόφα ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση σε πολιτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών. Σημείωσε, επίσης, ότι η μονάδα αφαλάτωσης στον Μαζωτό θα είναι κινητή και προβλέπεται να λειτουργήσει για περίοδο μέχρι επτά χρόνια. Η χρηματοδότηση της κατασκευής, η λειτουργία και η αποξήλωση της μονάδας αποτελούν ευθύνη του αναδόχου, ενώ το κράτος θα αγοράζει το νερό που θα παράγεται. Είπε, ακόμα, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες, περιλαμβανομένης και της άδειας για απομάκρυνση δέντρων που εμποδίζουν την πρόσβαση στον χώρο.

Επισήμανε, πάντως, ότι προβλέπεται δεντροφύτευση περιμετρικά της εγκατάστασης και αποκατάσταση του χώρου. Η διευθύντρια του Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων δήλωσε ότι το νερό που θα παράγεται από τη μονάδα του Μαζωτού θα διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στην επαρχία Λάρνακας. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες, θα ενισχύει και την υδροδότηση της Λευκωσίας και Αμμοχώστου.

Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, αύριο Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, έχει προγραμματιστεί στην περιοχή «Πετούντας» νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη μονάδα αφαλάτωσης από τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής του Μαζωτού. Οι διαμαρτυρόμενοι θα ζητήσουν ακύρωση της απόφασης για δημιουργία του εργοστασίου αφαλάτωσης και θα διαμηνύσουν πως δεν θα αποδεχθούν ως αντάλλαγμα τα όποια αντισταθμιστικά μέτρα.