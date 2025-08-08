Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Καλαβασού

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Καλαβασού σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σήμερα Παρασκευή 08 Αυγούστου, 2025 και ώρα 13:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:50 αφού έκαψε έκταση μισού δεκαρίου με ξηρά χόρτα, παρά το κράσπεδο του αυτοκινητόδρομου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.