Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Πυρκαγιά που προκλήθηκε από ηλεκτρικό εργαλείο έκαψε 8 δεκάρια γης στη Γεράσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως αναφέρεται, κάηκε συνολική έκταση οκτώ δεκαρίων, καλυμμένη με άγρια βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων διάσπαρτων δέντρων πεύκης και αμυγδαλιών.

Από ηλεκτρικό εργαλείο ξεκίνησε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην κοινότητα Γεράσας, της Επαρχίας Λεμεσού, καίγοντας οκτώ δεκάρια γης.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό εργαλείο (σμυρίλιο), γύρω στις 12:25, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την θέτουν υπό πλήρη έλεγχο στις 13:10.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 άτομα του Τμήματος Δασών, με επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο, καθώς και εννέα άτομα και τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από αέρος έγιναν ρίψεις νερού από τέσσερα μισθωμένα από τη Δημοκρατία αεροπλάνα.

Όπως αναφέρεται, κάηκε συνολική έκταση οκτώ δεκαρίων, καλυμμένη με άγρια βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων διάσπαρτων δέντρων πεύκης και αμυγδαλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΤμήμα ΔασώνΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited