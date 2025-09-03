Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει την Κυριακή περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, λένε πηγές

Το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής πετρελαίου θα εξετάσουν οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ σε συνεδρία τους την ερχόμενη Κυριακή, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, καθώς η ομάδα επιδιώκει να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει αντιστρέψει από τον περασμένο Απρίλιο την προηγούμενη στρατηγική του για μειώσεις στην παραγωγή και έχει ήδη αυξήσει την παραγωγή κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, που είναι περίπου το 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, για να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς του και υπό την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες διαπραγματεύονταν κοντά στα 68 δολάρια το βαρέλι, λόγω των δυτικών κυρώσεων κατά Ρωσίας και Ιράν, δίνοντας έτσι περαιτέρω κέρδη σε ανταγωνιστές όπως οι ΗΠΑ.

Άλλη μια αύξηση στην παραγωγή θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, θα αρχίσει να περιορίζει, κατά ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, το δεύτερο επίπεδο περικοπών που εφαρμόζει και το οποίο ανέρχεται περίπου στα 1,65 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ή στο 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης.

Οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ πρόκειται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή συνεδρία την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται να αποφασιστεί η παραγωγή για τον Οκτώβριο. Ο ΟΠΕΚ+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιο-εξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και άλλους συμμάχους του γκρουπ.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές και μια πηγή του ΟΠΕΚ+, αυτός να αναβάλει τις αυξήσεις της παραγωγής τον Οκτώβριο. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, ανέφερε η πηγή του ΟΠΕΚ+.

Τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚ+ και οι αρχές στη Σαουδική Αραβία δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Μέχρι τον Απρίλιο, ο ΟΠΕΚ+ περιόριζε την παραγωγή για αρκετά χρόνια για να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου.

Στην τελευταία τους συνάντηση, τον περασμένο Αύγουστο, οκτώ μέλη αύξησαν την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας μια συνολική αύξηση της παραγωγής για ολόκληρο το έτος κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το επόμενο στάδιο μείωσης της παραγωγής ύψους 1,65 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα που εφαρμόζει το καρτέλ ισχύει μέχρι το τέλος του 2026, όπως και άλλα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε περικοπές παραγωγής από ολόκληρο τον ΟΠΕΚ+.

Πηγή: ΚΥΠΕ