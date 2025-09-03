Εργασίες στο οδικό δίκτυο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας ανακοίνωσαν τα Δημόσια Έργα

Συγκεκριμένα, θα γίνονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με την oδό Αρμενίας, εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στην είσοδο της Λευκωσίας, παρά τα φώτα «Καλησπέρα» και εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Ριζοελιάς.

Εργασίες στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με την oδό Αρμενίας

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, την Πέμπτη, 4/9/2025, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με την oδό Αρμενίας

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης θα είναι κλειστές. Για το σκοπό αυτό, η τροχαία κίνηση που θα θέλει να κατευθυνθεί προς το κέντρο της Λευκωσίας θα διοχετεύεται μέσω της οδού Χρυσάνθου Μυλωνά και Στασίνου. Επίσης, λόγω των πιο πάνω εργασιών η δεξιόστροφη λωρίδα επί της Λεωφόρου Λεμεσού (κατεύθυνση προς Λεμεσό) προς την οδό Αρμενίας θα είναι κλειστή.

Εργασίες στην είσοδο της Λευκωσίας, παρά τα φώτα «Καλησπέρα»

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, την Παρασκευή, 5/9/2025, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στην είσοδο της Λευκωσίας, παρά τα φώτα «Καλησπέρα».

Συγκεκριμένα, οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία στο ύψος των φώτων τροχαίας θα είναι κλειστές και η κίνηση προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Αθαλάσσας και απ’ εκεί μέσω της Λεωφόρου Ακροπόλεως.

Παράλληλα τμήμα της αριστερής λωρίδας με κατεύθυνση προς Λεμεσό πλησίον των φώτων τροχαίας «Καλησπέρα» θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα.

Κατά τις πρωινές ώρες και μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών θα κλείσει τμήμα της λεωφορειολωρίδας για επανεπίστρωση μεταξύ του κόμβου βιομηχανικής Στροβόλου και φώτων τροχαίας «Καλησπέρα». Η έξοδος προς το Ολυμπιακό Μέγαρο θα κλείσει για τον σκοπό αυτό και η κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Αθαλάσσας.

Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Ριζοελιάς

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, από την Πέμπτη, 4/9/2025, μέχρι και τη Δευτέρα, 8/9/2025, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, θα εκτελούνται εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Ριζοελιάς.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα παραμένει κλειστή η έξοδος της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου με κατεύθυνση Αεροδρομίου Λάρνακας προς Ριζοελιά και η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται από την έξοδο Αραδίππου (δυτικά).

Πηγή: ΚΥΠΕ