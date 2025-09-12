Λύση δύο κρατών για την Παλαιστίνη ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία η ΓΣ ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο, με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία, σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΚΥΠΕ