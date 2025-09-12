Στον ΟΑΥ η διαχείρηση αποστολής δικαιούχων στο εξωτερικό από 2 Οκτωβρίου

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι από τις 2 Οκτωβρίου 2025 αναλαμβάνει τη διαχείριση της αποστολής δικαιούχων στο εξωτερικό για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Οπως σημειώνει, δικαίωμα υποβολής αιτήματος για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό μέσω του Οργανισμού έχουν δικαιούχοι του ΓεΣΥ για υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓεΣΥ και δεν μπορούν να παρασχεθούν στην Κύπρο, λόγω έλλειψης ή απουσίας συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι για παράδειγμα η έλλειψη εξειδίκευσης, εξοπλισμού και υποδομών, ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιατρικά αιτιολογημένου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας του ΓεΣΥ.

Αιτήματα για μη δικαιούχους του ΓεΣΥ θα συνεχίσουν να τυγχάνουν διαχείρισης από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης, αναφέρει ότι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δεν δύναται να παρασχεθούν στο εξωτερικό εάν αυτές δεν είναι επαρκώς δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες ως έγκυρες, βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χορήγηση φαρμάκου, δεν αναγνωρίζονται από την κλασική ιατρική, αφορούν σε τηλεϊατρική ή έχουν ήδη παρασχεθεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος (αναδρομικά αιτήματα).

Ο ΟΑΥ αναφέρει ότι αιτήματα που αφορούν στις ακόλουθες υπηρεσίες, θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και να τυγχάνουν διαχείρισης από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και στην περίπτωση που αφορούν δικαιούχους του ΓεΣΥ: Εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, Προσθετικά μέλη, Οφθαλμικές προθέσεις.

Αιτήματα υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ από Ειδικούς Ιατρούς και μόνο. Αιτήματα από δικαιούχους μέσω οποιασδήποτε άλλης οδού, δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον Οργανισμό.

Τα αιτήματα διακρίνονται στις πιο κάτω κατηγορίες οι οποίες και καθορίζουν τον χρόνο αξιολόγησης του εκάστοτε περιστατικού. Ειδικότερα, ο θεράπων ιατρός θα επιλέγει την κατηγορία στην οποία θα εντάσσεται το περιστατικό, η οποία ακολούθως θα αξιολογείται από τον Οργανισμό.

Τα περιστατικά θα κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Κανονικά περιστατικά σημαίνει περιστατικά για τα οποία η λήψη της προτεινόμενης υπηρεσίας δεν απαιτεί ολοκλήρωση σε στενά χρονικά πλαίσια. Για τα περιστατικά αυτά, ο Οργανισμός ενδεικτικά ολοκληρώνει την αξιολόγηση του αιτήματος εντός 15 ημερών.

Επείγοντα περιστατικά σημαίνει περιστατικά τα οποία απαιτούν διαχείρισης εντός 7 ημερών. Για τα περιστατικά αυτά, ο Οργανισμός ενδεικτικά ολοκληρώνει την αξιολόγηση του αιτήματος εντός 4 ημερών.

Απειλητικά για τη ζωή περιστατικά σημαίνει περιστατικά τα οποία απαιτούν διαχείρισης εντός 2 ημερών. Για τα περιστατικά αυτά, ο Οργανισμός ενδεικτικά ολοκληρώνει την αξιολόγηση του αιτήματος εντός 24 ωρών.

Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό, έχει προχωρήσει στον καθορισμό καταλόγου συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων ανά κατάσταση υγείας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ ((https://www.gesy.org.cy/el-gr/hiosendingpatientsabroad). Ο Ειδικός Ιατρός ο οποίος υποβάλλει το αίτημα έχει τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον δικαιούχο, να καταγράψει την προτίμησή του προς συγκεκριμένο νοσηλευτήριο του καταλόγου του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται λεπτομερώς για την εν λόγω διαδικασία από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ, με δωρεάν κλήση στο 17000.

Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα επί της νέας αυτής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioissuesfaq ), στην Ενότητα Ενημέρωση->Συνήθεις Ερωτήσεις.

