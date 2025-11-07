Η διαχείριση αδέσποτων σκύλων σε συνάντηση Επ. Περιβάλλοντος με ΕΟΑ Λευκωσίας

Θέματα που αφορούν τη διαχείριση αδέσποτων σκύλων στην Επαρχία Λευκωσίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνίας Θεοδοσίου με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και εκπροσώπους της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid.

Ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, τέθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας όσον αφορά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη διαχείριση αδέσποτων σκύλων και αγελών, μεταξύ άλλων.

Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται, κυρίως, με την έλλειψη επαρκούς και καταρτισμένου προσωπικού, την απουσία κατάλληλου εξοπλισμού και επαρκών οικονομικών πόρων, την έλλειψη υποδομών προσωρινής φύλαξης, αλλά και με τον αυξημένο αριθμό αδέσποτων σκύλων, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, προστίθεται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θεσμική υποχρέωση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σύλληψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς και για τη διατήρηση κατάλληλων υποστατικών προσωρινής φύλαξής τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία ενώ επισημάνθηκε ότι οι περισσότερες Κοινότητες δεν διαθέτουν τέτοιες υποδομές, ενώ όπου λειτουργούν, το υψηλό κόστος συντήρησης και διαχείρισης καθιστά δύσκολη τη μακροχρόνια φροντίδα των ζώων, καθώς ελάχιστα υιοθετούνται.

Η Επίτροπος ανάφερε ότι το ζήτημα των αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων σκύλων είναι πολύπλευρο και απαιτεί εγρήγορση, συνεργασία και συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων φορέων και των φιλοζωικών οργανώσεων.

Τόσο η Επίτροπος όσο και ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας και η εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας χαιρέτισαν την πρόταση της Simba Animal Aid για στήριξη τεσσάρων συμπλεγμάτων της Επαρχίας Λευκωσίας μέσω της λειτουργίας υποστατικού προσωρινής φύλαξης.

Συμφωνήθηκε ακόμα όπως το Γραφείο της Επιτρόπου, σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λευκωσίας και την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, προσφέρουν καθοδήγηση και στήριξη στα συμπλέγματα Κοινοτήτων για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση αδέσποτων/εγκαταλελειμμένων σκύλων και τη δημιουργία δεύτερου υποστατικού προσωρινής φύλαξης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Καταληκτικά αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακού υποστατικού προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί τα Συμβούλια συμπλεγμάτων υπηρεσιών των κοινοτήτων Μόρφου, Σολέας, Εξάπολης και Μαραθάσας, που περιλαμβάνουν συνολικά 31 Κοινοτικά Συμβούλια. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Κυβερνητικού Σχεδίου Ενίσχυσης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 2024-2029.

ΚΥΠΕ