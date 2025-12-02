Αποψιλώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος με τη μετακίνηση Μεσημέρη;

Ανησυχία άρχισε να προκαλεί σε μερίδα του περιβαλλοντικού κόσμου η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να μετακινήσει τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλο Μεσημέρη, στη Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ως αναπληρωτή.

Ήδη γίνεται λόγος για αποδυνάμωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ο κ. Μεσημέρης υπηρέτησε σε αυτό 22 χρόνια σε διάφορους ρόλους και όταν ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2024 τα καθήκοντά του, έφερε, κατά γενική ομολογία, αέρα αλλαγής, τόσο στον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος όσο και στη διαχείριση των υποθέσεων, με δείγματα δυναμικών παρεμβάσεων σε ατασθαλίες, αντιστάσεων σε εξωτερικές πιέσεις και χτισίματος γεφυρών με εμπλεκόμενους στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εν ολίγοις, είχε ξεδιπλώσει πλάνο και όραμα, ώστε να υψωθεί το ανάστημα σε ένα ταπεινωμένο Τμήμα.

Πλέον η θέση μένει κενή, με τις δύο αρχαιότερες λειτουργούς του Τμήματος (Α14 και Α13), και κατά συνέπεια έμπειρες για τη θέση, να είναι σήμερα αποσπασμένες στο Προεδρικό και την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ (Υπουργείο Γεωργίας). Για την ώρα παραμένει ερωτηματικό ποιος λειτουργός θα κληθεί να τον αντικαταστήσει άμεσα και ποιες θα είναι οι συνέπειες από ακόμα μία αλλαγή σε σύντομο διάστημα στο πηδάλιο του Τμήματος.

Γνώστες των ζητημάτων στο Υπουργείο Γεωργίας μιλούν για επανάληψη της ιστορίας του Τμήματος Υδάτων και της διαχείρισης του υδατικού προβλήματος, όπου τα τελευταία χρόνια η θέση του διευθυντή καλύπτεται προσωρινά από αναπληρωτές διευθυντές.