Απαγορεύεται η αλιεία ξιφία - Πότε τίθεται σε ισχύ και μέχρι πότε διαρκεί η απαγόρευση

Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου η κλειστή περίοδος στη Μεσόγειο - Μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του αποθέματος

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς και το κοινό ότι, στο πλαίσιο των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών (ICCAT), απαγορεύεται η αλιεία του Μεσογειακού ξιφία από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Κατά την κλειστή περίοδο αλιείας Ξιφία, απαγορεύεται, τόσο η αλιεία Ξιφία (είτε στοχευόμενη ή και ως παρεμπίπτων αλίευμα), όσο και η εκφόρτωση, μεταφόρτωση και διατήρηση επί του σκάφους αλιευμάτων του είδους Ξιφία. Συνεπώς, όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων Ξιφία πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:00.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράβαση αναφορικά με την απαγόρευση αλιείας ή/και την εμπορία νωπών προϊόντων Ξιφία κατά την κλειστή περίοδο 1η  Ιανουαρίου 2026 έως 31η  Μαρτίου 2026, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με το ΤΑΘΕ στο παγκύπριο τηλέφωνο επικοινωνίας 99 834357.

Οι χρονικές απαγορεύσεις αλιείας του Ξιφία αποτελούν ένα από τα διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του αποθέματος του στη Μεσόγειο.

Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, 2021 -2027, κάτω από τον Ειδικό Στόχο 1.4: Έλεγχος και Επιβολή.

