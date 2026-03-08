Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Δεύτερη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό - Υπόνοιες για κακόβουλη ενέργεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η φωτιά κοντά στην Ανώγυρα κατασβέστηκε άμεσα, ενώ η Πυροσβεστική εκφράζει εκτίμηση ότι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή τέθηκαν σκόπιμα.

Δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή στην ορεινή Λεμεσό και συγκεκριμένα παρά την Κοινότητα Ανώγυρας. Η φωτιά κατασβέστηκε εν τη γενέση της από την τοπική αρχή, παρόλη την δραστική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Κεττής, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι τέθηκαν κακόβουλα.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής από Όμοδος προς Μαντριά. Οι κλιματολογικές, φυσικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και οι χώροι όπου εκδηλώθηκαν δεν είναι ευνοϊκά για την έναρξη τους και «σίγουρα οι εν λόγω πυρκαγιές είναι κακόβουλες» πρόσθεσε.

Απηύθυνε έκκληση προς του πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζουν εστίες πυρκαγιών. «Παρακαλούμε το κοινό όπου και αν βρίσκεται να είναι σε εγρήγορση, να παρατηρεί να επιτηρεί και να ενημερώνει τις κρατικές αρχές. Η πιο μικρή πληροφορία είναι σημαντική. Αγαπάμε τον τόπο μας, στο χέρι μας είναι να το προστατεύουμε» καταλήγει ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΦΩΤΙΑΕΜΠΡΗΣΜΟΣΟΡΕΙΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα