Δεύτερη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό - Υπόνοιες για κακόβουλη ενέργεια

Δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή στην ορεινή Λεμεσό και συγκεκριμένα παρά την Κοινότητα Ανώγυρας. Η φωτιά κατασβέστηκε εν τη γενέση της από την τοπική αρχή, παρόλη την δραστική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Κεττής, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι τέθηκαν κακόβουλα.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής από Όμοδος προς Μαντριά. Οι κλιματολογικές, φυσικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και οι χώροι όπου εκδηλώθηκαν δεν είναι ευνοϊκά για την έναρξη τους και «σίγουρα οι εν λόγω πυρκαγιές είναι κακόβουλες» πρόσθεσε.

Απηύθυνε έκκληση προς του πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζουν εστίες πυρκαγιών. «Παρακαλούμε το κοινό όπου και αν βρίσκεται να είναι σε εγρήγορση, να παρατηρεί να επιτηρεί και να ενημερώνει τις κρατικές αρχές. Η πιο μικρή πληροφορία είναι σημαντική. Αγαπάμε τον τόπο μας, στο χέρι μας είναι να το προστατεύουμε» καταλήγει ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ