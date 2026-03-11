Γεωργίου: «ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ λειτουργούν ως σωματοφύλακες των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων»

Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς καταψήφισε την έκθεση της ειδικής επιτροπής για τη Στέγαση, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του για την χθεσινή ψηφοφορία σχετικά με την στεγαστική κρίση, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου. Εξηγώντας το βασικό σκεπτικό της απόρριψης της πρότασης αναφέρει ότι «προσεγγίζει τη στέγη ως εμπόρευμα αντί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγη, ως κοινωνικό αγαθό».

Σημειώνει ότι, τροπολογίες που στόχευαν στην προστασία των δανειοληπτών καταψηφίστηκαν, στερώντας τους σημαντικά εργαλεία για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγαση.

Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρει, ήταν και τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, με τη στήριξη της ομάδας της Αριστεράς, ώστε τα εθνικά δικαστήρια να εξετάζουν, αυτεπαγγέλτως, τον καταχρηστικό χαρακτήρα των συμβατικών όρων ενώ η εκποίηση θα αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ.

Σημειώνει ότι, «η απόρριψη της εν λόγω τροπολογίας αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου που λειτουργούν ως σωματοφύλακες των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων», προσθέτοντας ότι, γι’ αυτό και οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ καταψήφισαν την τροπολογία. Έθεσε το ερώτημα κατά πόσο «αυτό προοιωνίζεται και τη στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα τους και στην κυπριακή Βουλή για την αντίστοιχη πρόταση του ΑΚΕΛ».

Προσθέτει ότι, οι πολιτικές ομάδες του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και των Συντηρητικών καταψήφισαν ακόμη μια σημαντική τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία προέβλεπε ότι, σε περίπτωση εκποίησης ή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, το υπόλοιπο της οφειλής που συνδέεται με το ακίνητο θα διαγράφεται. «Έτσι εξόντωσαν μια στοιχειώδη δικλείδα κοινωνικής δικαιοσύνης που θα απέτρεπε το φαινόμενο πολίτες να χάνουν το σπίτι τους και να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δια βίου χρέη,» υπογραμμίζει.

Αναφέρει επίσης την καταψήφιση της τροπολογίας του ΑΚΕΛ για την επιβολή ενός δίκαιου ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας 1% σε περιουσίες άνω των €2.000.000, με στόχο τη χρηματοδότηση μιας κοινωνικά δίκαιης στεγαστικής πολιτικής.

«Η χθεσινή ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματική βούληση των δεξιών, συντηρητικών πολιτικών ομάδων», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής.

Πηγή: ΚΥΠΕ