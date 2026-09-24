Σε νέο ρεκόρ η μέση τιμή του ντίζελ στην ΕΕ – Στα €1,95 το λίτρο στην Κύπρο

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθε η μέση τιμή του ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνοντας τα €2,23 το λίτρο, από €2,16 την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση του AFP σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Η τιμή αντιστοιχεί σε 9,63 δολάρια ανά αμερικανικό γαλόνι. Η άνοδος καταγράφεται εν μέσω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις προμήθειες αργού πετρελαίου και έχουν προκαλέσει ζημιές σε διυλιστήρια, εντείνοντας την παγκόσμια άνοδο των τιμών ενέργειας.

Δεκαεννέα χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, κατέγραψαν τιμές-ρεκόρ, με βάση τα εβδομαδιαία στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το 2005.

Τις υψηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών που σημείωσαν νέο ρεκόρ κατέγραψαν η Δανία και η Φινλανδία, στα €2,56 το λίτρο, ενώ ακολούθησε η Γερμανία με €2,46. Στο Βέλγιο και τη Γαλλία οι τιμές πλησιάζουν τα €2,40, ενώ στην Ιταλία τα €2,30.

Στην Κύπρο, η τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα €1,948 το λίτρο, δηλαδή περίπου €1,95, και ήταν υψηλότερη μόνο από εκείνες της Ισπανίας, της Μάλτας και της Βουλγαρίας.

Η μέση τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρώπη ανήλθε στα €2,09 το λίτρο, έναντι €1,68 στην Κύπρο. Η κυπριακή τιμή ήταν υψηλότερη μόνο από τις αντίστοιχες στη Βουλγαρία, τη Μάλτα και τη Σουηδία.

Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους, όπως τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίοι διαφέρουν ανά χώρα και αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 40% της τιμής αντλίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν περιλαμβάνονται στοχευμένες επιδοτήσεις, όπως τα μέτρα ελάφρυνσης για οδηγούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις στη Γαλλία.

Η Ελλάδα, η Εσθονία και η Σλοβακία είχαν καταγράψει τα προηγούμενα υψηλά τους το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία και άλλες τέσσερις χώρες είχαν σημειώσει τα προηγούμενα ρεκόρ τους τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2026, όταν το Ιράν απέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στο έδαφός του. Εννέα από τις 19 χώρες κατέρριψαν πρόσφατα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πέρα από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές επηρεάστηκαν και από άλλες παγκόσμιες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως ο αποκλεισμός των σαουδαραβικών εξαγωγών από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η Ισπανία και η Σουηδία κατέγραψαν επίσης αυξήσεις, αλλά οι τιμές τους παραμένουν χαμηλότερες από τα υψηλότερα επίπεδα του 2022. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι δύο χώρες έχουν μειώσει σημαντικά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με το ινστιτούτο Bruegel.

Άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθέτησαν δημοσιονομικά μέτρα αντίστοιχα με εκείνα της ενεργειακής κρίσης του 2022, κυρίως μέσω προσωρινών μειώσεων σε ορισμένους φόρους καυσίμων.

«Ωστόσο, τα σχετικά ποσά παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε αυτό το στάδιο σε σύγκριση με το 2022», δήλωσε στο AFP ο Alexander Roth, ερευνητής του Bruegel.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το τρέχον ενεργειακό σοκ είναι μέχρι στιγμής «λιγότερο έντονο» και «πιο σταδιακό» σε σχέση με το 2022, ενώ ορισμένες κυβερνήσεις διαθέτουν πιο περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Τα στοιχεία προέρχονται από το εβδομαδιαίο δελτίο πετρελαιοειδών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές και αντικατοπτρίζουν γενικά τις τιμές που αναγράφονται στα πρατήρια στις αρχές της εβδομάδας ή στο τέλος της προηγούμενης.

Ο συνολικός μέσος όρος για την ΕΕ των 27 υπολογίζεται με στάθμιση βάσει της κατανάλωσης καυσίμων κάθε κράτους-μέλους το 2024. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια περίοδο, η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%, φτάνοντας περίπου τα 6,50 δολάρια ανά γαλόνι.

Πηγή: ΚΥΠΕ