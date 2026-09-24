«Γινόταν και άλλη πλασμαφαιρέση στο ιατρείο, ξέρω ότι έκαναν μέθη»: Κατάθεση σοκ της νοσηλεύτριας για τον θάνατο Μαζωνάκη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου να περνά για περίπου τρεις ώρες το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Όπως μεταδίδει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, η νοσηλεύτρια φέρεται να αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή της και σε όσα είχαν προηγηθεί πριν από την πρώτη της κατάθεση στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με τη γιατρό και παραίνεση να ακολουθηθεί «κοινή γραμμή».

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να ανέφερε ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Η μάρτυρας φέρεται επίσης να έδωσε στοιχεία για όσα συνέβαιναν στο ιδιωτικό ιατρείο την ώρα του περιστατικού, αναφέροντας ότι πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικούς χώρους. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, όπου παρακολουθούσε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε άλλη ασθενή, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός βρισκόταν στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αναφορά της στη χορήγηση μέθης. Όπως μεταδίδει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι γνώριζε πως είχε γίνει μέθη και ότι κάποια στιγμή της ζητήθηκε το αντίδοτό της, ενώ στη συνέχεια ήταν η ίδια που επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να εξήγησε παράλληλα ότι θεώρησε υποχρέωσή της να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση, δίνοντας πλέον στους ανακριτές περισσότερες πληροφορίες για όσα γνώριζε σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Κατά την ίδια κατάθεση, σύμφωνα πάντα με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, επιβεβαίωσε και τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού ότι την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα εκείνος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο να εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του τραγουδιστή.