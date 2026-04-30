Το πιο εύκολο γλυκό με μόνο τρία υλικά: Κρέμα σοκολάτας με πορτοκάλι

Πανεύκολο γλυκό για τα χειμωνιάτικα απογεύματα! Αυτή η βελούδινη κρέμα σοκολάτας αγκαλιάζει τρυφερά τα ζουμερά κομμάτια πορτοκαλιού και δημιουργεί μια μοναδική γευστική έκρηξη! Ετοιμάστε την σε λίγα λεπτά, με αυτή τη συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

30 γρ. κουβερτούρα,

λιωμένη150 γρ. γιαούρτι

1 πορτοκάλι σε φέτες + το ξύσμα

Για το σερβίρισμα

Κουβερτούρα, ξύσμα

Εκτέλεση

1 Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, το ξύσμα πορτοκαλιού, τη λιωμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε καλά ώστε να έχουμε μια λεία κρέμα σοκολάτας.

2 Στον πάγκο εργασίας τοποθετούμε τις φέτες πορτοκαλιού και τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια.

3 Μοιράζουμε τις φέτες πορτοκαλιού σε 3 ποτήρια, σκεπάζουμε με την κρέμα σοκολάτας, πασπαλίζουμε με ξύσμα κουβερτούρας και σερβίρουμε.