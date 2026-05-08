Εγκατάσταση νέων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων στον Δ. Ιεροκηπία

Εγκατάσταση νέων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων στον Δήμο Ιεροκηπίας.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων, υλοποιεί παγκύπριο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών δημόσιων μεταφορών με την εγκατάσταση νέων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων, στο πλαίσιο της στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και ήδη οι πρώτες νέες στάσεις και τα πρώτα στέγαστρα λεωφορείων έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στη Δημοτική Παραλαία Γεροσκήπου (οδός Γερμανίνας) και στην τουριστική περιοχή (Λεωφ. Θεάς Αφροδίτης), προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών, την αύξηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μετακινήσεις.