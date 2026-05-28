Γύρισε μπούμερανγκ στο Volt η «Σάντη»; Κάποιοι δεν συμφώνησαν με τον χειρισμό και έχασαν ψήφους - «Δύσκολη» η επόμενη μέρα (ηχητικό)

Ως «πολιτική ήττα» χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα για το Volt ο συμπρόεδρος του κόμματος, Πάνος Παρράς, παραδεχόμενος ότι το κόμμα δεν κατάφερε να πείσει την κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που χρειαζόταν για είσοδο στη Βουλή.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Παρράς απέδωσε μέρος της αποτυχίας στην έλλειψη οργανωτικών δομών και ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι το Volt λειτουργεί αποκλειστικά με εθελοντές.

«Ήταν μια πολιτική ήττα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως το κόμμα δεν προτίθεται να αναζητήσει «βολικές δικαιολογίες» για το αποτέλεσμα.

Υπόθεση «Σάντη»

Αναφερόμενος στην υπόθεση «Σάντη» και στη δημόσια συζήτηση που προηγήθηκε των εκλογών, ο κ. Παρράς παραδέχθηκε ότι υπήρξαν πολίτες που δεν συμφώνησαν με τους χειρισμούς του Volt και απομακρύνθηκαν από το κόμμα.

«Προφανώς κάποιοι δεν συμφώνησαν με τον χειρισμό και χάσαμε ψήφους», είπε, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η επίδραση της υπόθεσης δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνη της το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, το Volt δεν λειτούργησε ως «ανακριτής» της υπόθεσης, αλλά στήριξε τη θέση ότι σοβαρές καταγγελίες πρέπει να διερευνώνται άμεσα και ανεξάρτητα από τις αρχές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης αρχικά δεν ήθελε να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του Volt, αλλά τελικά αποδέχθηκε να «βοηθήσει το κόμμα».

«Είναι κρίμα να κατηγορούμε και εκείνον και το Volt», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κριτική που δέχεται το κόμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κοινωνία είναι «σεβαστή».

«Οφείλουμε να είμαστε θεσμικοί και να ζητούμε εκείνα τα οποία διακηρύττουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη»

Ο συμπρόεδρος του Volt παραδέχθηκε ότι η επόμενη μέρα για το κόμμα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της απουσίας κρατικής χρηματοδότησης και οργανωμένων μηχανισμών.

Όπως αποκάλυψε, τόσο ο ίδιος όσο και η συμπρόεδρος του κόμματος έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση του πολιτικού συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον της ηγεσίας και του κόμματος.

«Δεν φοβόμαστε την ευθύνη», ανέφερε, εννοώντας τον εαυτό του και τη συμπρόεδρο Ανδρομάχη Σοφοκλέους, προσθέτοντας ότι το Volt θα πρέπει να ανασυνταχθεί και να βρει τις δυνάμεις να συνεχίσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πολιτικό συμβούλιο αποφάσισε ήδη να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο που επικοινωνεί με το κόμμα τις τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας στήριξη και ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Ο κ. Παρράς εξήγησε ότι το Volt δεν διαθέτει κρατική χρηματοδότηση και στηρίζεται οικονομικά σε μικρές χορηγίες από φίλους και στελέχη του κόμματος.

«Η δύναμή μας δεν είναι τα χρήματα, είναι τα χέρια και οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι έχει ήδη προγραμματιστεί εκλογικό συνέδριο για τον Δεκέμβριο και μέχρι τότε η υφιστάμενη ηγεσία θα παραμείνει στη θέση της ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, εφόσον αποφασιστούν αλλαγές.

«Θα άλλαζα την οργανωτική δουλειά»

Κληθείς να πει τι θα άλλαζε αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, ο Πάνος Παρράς απάντησε ότι θα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην οργανωτική δουλειά του κόμματος.

Όπως είπε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές «λειτούργησαν οι μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι το κόμμα δεν κατηγορεί ούτε τον κόσμο ούτε τα άλλα κόμματα για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις και οι αρχές του Volt παραμένουν «ζωντανές».

«Οι προτάσεις μας είναι εφαρμόσιμες, οι αρχές μας είναι εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα χρειάζεται χρόνο για να σταθεί απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Πάνου Παρά στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: