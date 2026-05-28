Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας: Αξιολογείται η επιχείρηση που στοίχισε τη ζωή σε ένα άνθρωπο – «Πήδηξαν προτού καν προσεγγιστούν από τους αστυνομικούς»

Υπεραμύνθηκε των ενεργειών της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης που διενεργήθηκε την Τετάρτη (27/5) στη Λάρνακα, ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης Ιωάννης Καπνουλλάς, λέγοντας ότι οι τρεις αλλοδαποί επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από μπαλκόνια της πολυκατοικίας Φιλάντα, προτού καν οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα στα οποία διέμεναν. Αργά το βράδυ της Τετάρτης ο ένας εκ των τριών που επιχείρησαν να διαφύγουν, ο οποίος νοσηλευόταν με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, υπέκυψε στα τραύματά του. Η Αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει τα στοιχεία του.

Όπως διαπιστώθηκε είχε πηδήξει από μπαλκόνι του τέταρτου ή του πέμπτου ορόφου της πολυκατοικίας και κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Σε δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από μέλη της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση, που αποσκοπούσε στον εντοπισμό αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και με παρουσία τόσο ένστολων, όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα, αφρικανικής καταγωγής, που επιχείρησαν να διαφύγουν, πήδηξαν από μπαλκόνια της πολυκατοικίας Φιλάντα προτού οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματά τους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε προεξέχουσες βεράντες του δεύτερου ορόφου. Το περιστατικό έγινε την ώρα που μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης πραγματοποιούσαν συντονισμένη επιχείρηση στην υπό αναφορά πολυκατοικία, που αποτελείται από πέντε μπλοκ διαμερισμάτων.

«Σε τέτοιες επιχειρήσεις πάντοτε λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αξιολογείται ο κίνδυνος, αλλά πάντοτε υπάρχει και το απρόβλεπτο. Δεν νομίζω να αναμένει οποιοσδήποτε ότι ξαφνικά κάποιος θα έπαιρνε την απόφαση να πηδήξει από τον τέταρτο ή τον πέμπτο όροφο και διερωτώμαι, πώς μπορεί κάποιος να το προλάβει αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός διευθυντής. Σε ερώτηση, εξάλλου, εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ή εάν έγινε λάθος από πλευράς Αστυνομίας, ανέφερε ότι όταν συμβεί κάποιος θάνατος, υποχρεωτικά θα σχηματιστεί φάκελος που θα τεθεί ενώπιον του θανατικού ανακριτή στο δικαστήριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσθεσε, οι αλλοδαποί μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, πήδηξαν για να αποφύγουν τον έλεγχο. Ο κ.Καπνουλλάς ανέφερε, επίσης, ότι μόλις σημειώθηκαν οι τραυματισμοί, οι αστυνομικές δυνάμεις διέκοψαν άμεσα τη διαδικασία για να επικεντρωθούν στη διάσωση. Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 27 και 38 χρόνων, νοσηλεύονται με ορθοπεδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ δήλωσε ότι ο ένας από τους δύο θα υποβληθεί σε εγχείρηση για αποκατάσταση κάκωσης σε άνω άκρο, ενώ ο δεύτερος δεν φέρει τραύματα και νοσηλεύεται για καθαρά προληπτικούς λόγους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 22 αλλοδαποί.

Στο μικροσκόπιο του ΕΟΑ

Η πολυκατοικία Φιλάντα απασχολεί εδώ και καιρό τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και αξιολογείται, καθότι παρουσιάζει κτηριακά προβλήματα, ενώ υπάρχουν και θέματα υγιεινής στους εσωτερικούς κι εξωτερικούς της χώρους. Εδώ και αρκετό καιρό στην συγκεκριμένη πολυκατοικία επικρατεί μεγάλη σύγχυση ως προς τους νόμιμους ενοίκους ή ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, διότι για πολλά διαμερίσματα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα άτομα που διαμένουν σ’ αυτά.