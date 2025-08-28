Περίσσεψε φανουρόπιτα; 5 συνταγές για να την αξιοποιήσετε

Η φανουρόπιτα είναι μια γλυκιά πίτα, που προσφέρεται εις μνήμην του Αγίου Φανουρίου, την παραμονή της γιορτής του Αγίου και ανήμερα (27 Αυγούστου), εξού και η ονομασία της. Αν, λοιπόν, σας περίσσεψε και αναρωτιέστε τι να την κάνετε, μην την αφήσετε να πάει χαμένη. Η χαρακτηριστική υφή της και τα διακριτικά αρώματά της, την καθιστούν ιδανική βάση για νέα γλυκά. Παρακάτω θα βρείτε πέντε ιδέες για να τη μεταμορφώσετε εύκολα, χωρίς περίπλοκα υλικά ή βήματα.

Cheesecake με βάση από φανουρόπιτα

Θρυμματίστε τη φανουρόπιτα, προσθέστε λίγο λιωμένο βούτυρο και πιέστε το μείγμα στη βάση μιας φόρμας. Συνεχίστε με τη γέμιση της επιλογής σας (τυρί κρέμα ή γιαούρτι με μέλι) και ολοκληρώστε με μαρμελάδα ή γλυκό του κουταλιού. Μια τέλεια συνάντηση παράδοσης και δροσερής απόλαυσης. Δείτε μια συνταγή για ατομικό cheesecake.

Γλυκό ψυγείου με στρώσεις

Χρησιμοποιήστε τη φανουρόπιτα όπως θα κάνατε με ένα παντεσπάνι. Στρώστε την σε ποτήρια ή σ’ ένα πυρέξ, εναλλάξ με κρέμα βανίλιας ή γιαούρτι με μέλι, φρέσκα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ιδανικό επιδόρπιο για το καλοκαίρι, ελαφρύ και δροσιστικό.

Μπάρες δημητριακών από φανουρόπιτα

Κόψτε τη φανουρόπιτα σε μικρά κομμάτια και ανακατέψτε με βρώμη, ταχίνι ή φιστικοβούτυρο, μέλι, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Πιέστε το μείγμα σε ταψάκι και βάλτε το στο ψυγείο. Κόψτε σε μπάρες και απολαύστε ένα σπιτικό και θρεπτικό σνακ. Δείτε μια συνταγή για μπάρες δημητριακών χωρίς ψήσιμο.

Τρουφάκια φανουρόπιτας με κουβερτούρα

Θρυμματίστε τη φανουρόπιτα με λίγο λικέρ, ξηρούς καρπούς (αν δεν έχει ήδη η πίτα σας) ή ξύσμα πορτοκαλιού. Πλάστε τα τρουφάκια και βουτύξτε τα σε λιωμένη κουβέρτα, κακάο ή τρούφα. Βάλτε τα στο ψυγείο να παγώσουν και φυλάξτε τα εκεί. Δείτε μια συνταγή για τρουφάκια σοκολάτας.

Μους σοκολάτας με βάση φανουρόπιτας

Φτιάξτε μια ανάλαφρη μους σοκολάτας και σερβίρετε την πάνω σε θρυμματισμένη φανουρόπιτα. Ιδανικό γλυκό για να το βάλετε σε ατομικά μπολάκια, με έξτρα topping από ξηρούς καρπούς, νιφάδες σοκολάτας ή καραμελωμένο φιστίκι.

