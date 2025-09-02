Ξεχάστε το καθάρισμα – Αυτά τα φρούτα και λαχανικά πρέπει να καταναλώνονται με τη φλούδα

Αν νομίζετε ότι η φλούδα στα φρούτα και τα λαχανικά είναι περιττή, καλό θα ήταν να το ξανασκεφτείτε. Πολλά από τα πιο θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες, τα αντιοξειδωτικά και τα ιχνοστοιχεία δεν βρίσκονται στη σάρκα αλλά συγκεντρώνονται στη φλούδα. Τα παρακάτω φρούτα και λαχανικά, λοιπόν, καλό είναι να καταναλώνονται με τη φλούδα τους.

Μήλο: Η βιταμίνη Α και η βιταμίνη C βρίσκονται σε μεγαλύτερη ποσότητα στη φλούδα του μήλου παρά στη σάρκα. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία. Επειδή το μήλο είναι ευαίσθητο στα φυτοφάρμακα, πλύντε το καλά πριν το φάτε.

Πατάτα: Η φλούδα της πατάτας είναι θησαυρός θρεπτικών στοιχείων: σίδηρος, φυτικές ίνες, βιταμίνη C, κάλιο και φολικό οξύ. Αντί να την πετάτε, κρατήστε τήν – ειδικά όταν πρόκειται για πατάτες baby, που μαγειρεύονται ιδανικά με τη φλούδα τους.

Ντομάτα: Η φλούδα της ντομάτας περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις λυκοπενίου και άλλων θρεπτικών συστατικών, που ενισχύονται όταν η ντομάτα μαγειρεύεται με τη φλούδα της. Οπότε, είτε σε σάλτσα είτε σε σαλάτα, κρατήστε τη φλούδα για μέγιστη διατροφική αξία.

Δαμάσκηνα: Είτε τα καταναλώνετε φρέσκα είτε αποξηραμένα, τα δαμάσκηνα δεν χρειάζονται ξεφλούδισμα. Η φλούδα τους είναι γεμάτη αντιοξειδωτικά και προσθέτει πλούσια γεύση και υφή σε σαλάτες ή συνοδευτικά.

Αχλάδι: Η φλούδα του αχλαδιού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, που συμβάλλουν στην καλύτερη πέψη και στη γενική υγεία του οργανισμού. Φροντίστε μόνο να το πλύνετε καλά και να ελέγξετε για τυχόν χτυπήματα.

Συμβουλές για ασφαλή κατανάλωση με τη φλούδα

Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να παραμείνουν στη φλούδα του φρούτου.

Κι ενώ το ξέπλυμα με νερό είναι σίγουρα καλύτερο από το τίποτα, γιατί θα τα απαλλάξει από την πιο χαλαρή βρωμιά, ωστόσο υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι και πιο ολοκληρωμένες. Επιπλέον, καλό είναι να προτιμάτε εποχικά και ντόπια προϊόντα, καθώς έχουν μικρότερη πιθανότητα να είναι επιβαρυμένα με φυτοφάρμακα. Τα φρούτα μπορεί να αποκτήσουν βακτήρια και μικρόβια από το έδαφος ή το νερό.

cantina.protothema.gr