Εορταστική εκδήλωση αγάπης για τα άτομα με αυτισμό

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 έχετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την εορταστική εκδήλωση αγάπης που διοργανώνεται από τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, σε συνεργασία με την Ενοριακή Επιτροπή Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς, στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα. Η γιορτή περιλαμβάνει μουσικό εργαστήρι από την κυρία Ντορεμί, ένας σκύλος ρομπότ θα κάνει τις επιδείξεις του και χειροτεχνίες από την ομάδα του BUSY BEES. Ένας ξυλοπόδαρος θα περιφέρεται μέσα σε φουσκωτά παιχνίδια. Επίσης θα υπάρχει και τηλεσκόπιο παρατήρησης νυχτερινού ουρανού.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα λειτουργεί Χριστουγεννιάτικη αγορά και με πολλές και διάφορες λιχουδιές.