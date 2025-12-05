Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εορταστική εκδήλωση αγάπης για τα άτομα με αυτισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 έχετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την εορταστική εκδήλωση αγάπης που διοργανώνεται από τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, σε συνεργασία με την Ενοριακή Επιτροπή Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς, στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα. Η γιορτή περιλαμβάνει μουσικό εργαστήρι από την κυρία Ντορεμί, ένας σκύλος ρομπότ θα κάνει τις επιδείξεις του και χειροτεχνίες από την ομάδα του BUSY BEES. Ένας ξυλοπόδαρος θα περιφέρεται μέσα σε φουσκωτά παιχνίδια. Επίσης θα υπάρχει και τηλεσκόπιο παρατήρησης νυχτερινού ουρανού.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα λειτουργεί Χριστουγεννιάτικη αγορά και με πολλές και διάφορες λιχουδιές.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα