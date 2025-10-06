Φτιάχνουμε Cheesecake

Αυθεντική συνταγή για το κλασικό, αγαπημένο cheesecake, δια χειρός chef Γιώργου Τσούλη! Δροσερό και απολαυστικό, για κάθε περίσταση!\

Υλικά

Για τη βάση

250 γρ. μπισκότα τύπου digestive, θρυμματισμένα100 γρ. βούτυρο, λιωμένο Για την κρέμα

600 γρ. τυρί κρέμα300 γρ. κρέμα γάλακτος, πλήρης100 γρ. άχνη ζάχαρη 1 κ.σ. βανίλια, εκχύλισμα Για το σερβίρισμα

Μαρμελάδα κεράσι

Εκτέλεση

Για τη βάση

1Αδειάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα μπισκότα, το βούτυρο και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, μέχρι το μείγμα να μοιάζει με βρεγμένη άμμο.2Μεταφέρουμε το μείγμα σε μία στρογγυλή φόρμα για κέικ με αποσπώμενη βάση διαμέτρου 23 εκ., την οποία έχουμε βουτυρώσει, έχουμε στρώσει λαδόκολλα κι έπειτα, πιέζουμε με ένα κουτάλι ή ένα πιάτο το μπισκότο, ώστε να δημιουργήσουμε τη βάση.3Μόλις είναι έτοιμη η βάση, τη μεταφέρουμε στο ψυγείο για 20 με 30 λεπτά.

Για την κρέμα

4Αδειάζουμε στον κάδο του μίξερ το τυρί κρέμα, την άχνη, το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάμε με το σύρμα σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα, μέχρι να αρχίσει να αφρατεύει το μείγμα.5Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε το χτύπημα για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να σφίξει το μείγμα και να αποκτήσει μία λεία υφή.

Για τη σύνθεση

6Ρίχνουμε την κρέμα πάνω από τη βάση, την απλώνουμε ομοιόμορφα με μία σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και μεταφέρουμε το cheesecake στο ψυγείο για 5 με 6 ώρες.7Τέλος, ξεφορμάρουμε το cheesecake, περιχύνουμε με τη μαρμελάδα πάνω από την κρέμα, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

Προσέχουμε να δώσουμε στη βάση μας ομοιόμορφο ύψος , όταν την πιέζουμε με το κουτάλι.

Αν δούμε πως κατά το χτύπημα της κρέμας το τυρί κολλάει στα τοιχώματα, διακόπτουμε το ανακάτεμα, καθαρίζουμε τα τοιχώματα και συνεχίζουμε.

Αν θέλουμε παραπάνω οξύτητα στο γλυκό, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ξύσμα λεμονιού στην κρέμα.