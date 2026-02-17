Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ομελέτα με πιπεριές και πατάτες

Αφράτη ομελέτα γεμάτη χρώμα και γεύση με πιπεριές και πατάτες που την κάνουν λαχταριστή και ακαταμάχητη. Ο chef Γιωργος Τσούλης ετοιμάζει ένα πιάτο που σε χορταίνει, σε γεμίζει ενέργεια και ταιριάζει τέλεια όχι μόνο στο ξεκίνημα αλλά σε κάθε ώρα της ημέρας.

Υλικά

  • 3 αυγά 
  • 1 κ.σ. γάλα, πλήρες 
  • 1 πατάτα, βρασμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους 
  • 1 πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε μικρούς κύβους 
  • Αλάτι 
  • Πιπέρι 
  • Ελαιόλαδο 

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Μόλις ζεσταθεί, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, τις πιπεριές, τις πατάτες και σοτάρουμε για 3 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

2 Αδειάζουμε τα αυγά, το γάλα, αλάτι, πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ και τα χτυπάμε με ένα πιρούνι ή ένα σύρμα χειρός, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3 Περιχύνουμε τα αυγά πάνω από τις πατάτες και τις πιπεριές, τοποθετούμε το τηγάνι σε χαμηλή φωτιά, το καπακώνουμε και ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να ψηθεί το αυγό.

4 Αφαιρούμε το τηγάνι από τη φωτιά και σερβίρουμε την ομελέτα ζεστή.

