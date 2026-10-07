Απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχθηκε από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε χειραγώγησε ή εργαλειοποίησε ανήλικους.
Απαντά ο Φειδίας στην Επίτροπο για το βίντεο: «Δεν εργαλειοποίησα τα παιδιά» - Βλέπει συντονισμένη επίθεση κατά της καμπάνιας του (βίντεο)
Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και επανέλαβε το κάλεσμά του για συμμετοχή στη διαμαρτυρία για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Παναγιώτου αναφέρεται σε περιστατικό που καταγράφηκε σε γήπεδο, όπου ομάδα παιδιών φώναζε συνθήματα σχετικά με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Όπως υποστηρίζει, μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτρόπου ακολούθησε, όπως είπε, μια «συντονισμένη επίθεση» εναντίον του μέσα από δημοσιεύματα και σχόλια που τον κατηγορούσαν ότι επηρεάζει ή χειραγωγεί παιδιά.
Ο ίδιος περιέγραψε ότι βρισκόταν σε χώρο άθλησης παίζοντας φούτσαλ με συγγενείς και φίλους, όταν παιδιά που είχαν ολοκληρώσει την προπόνησή τους τον πλησίασαν ζητώντας να φωτογραφηθούν και να δημιουργήσουν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, το επίμαχο βίντεο δημιουργήθηκε χωρίς ο ίδιος να υποδείξει στα παιδιά τι να πουν ή πώς να εκφραστούν. Υποστήριξε μάλιστα ότι τα ίδια τα παιδιά αναφέρθηκαν στο θέμα της ακρίβειας του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο, όπως είπε, αντιλαμβάνονται μέσα από τις οικογένειές τους.
Παράλληλα, ανέφερε ότι στη συνέχεια τα ρώτησε αν γνωρίζουν για την προγραμματισμένη κινητοποίηση που διοργανώνει σχετικά με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι θεωρεί σημαντικό να μην εργαλειοποιούνται οι ανήλικοι, αλλά την ίδια στιγμή υποστήριξε πως τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και να μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους.
Ο κ. Παναγιώτου συνέδεσε τις επικρίσεις που δέχεται με την εκστρατεία και τις κινητοποιήσεις που προωθεί για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, εκφράζοντας την άποψη ότι κάποιοι επιχειρούν να ανακόψουν τη δυναμική της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και να επηρεάσουν τη συμμετοχή του κοινού στη σχετική διαμαρτυρία.
Τέλος, επανέλαβε το κάλεσμά του προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι η εκστρατεία που διεξάγει για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζεται.
Με κατηγορούν ότι χειραγωγώ τα παιδιά https://t.co/QpQPaROIKc— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) October 6, 2026
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