Λαϊκός ήρωας

Η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέκτησε πολλούς υποστηρικτές κατά την περίοδο που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Η σύγκρουση με τους θεσμούς, στo πλαίσιo του ελέγχου που καλείτο να ασκήσει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε μια περίοδο όπου οι πολίτες ένιωθαν έντονα το βάρος της διαφθοράς, δημιούργησε την εικόνα ενός προσώπου που σήκωσε ανάστημα απέναντι στο σύστημα. Για αυτό ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έγινε λαϊκός ήρωας και για κάποιους θεωρείτο κατάλληλος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτές τις προσδοκίες αποφάσισε να εμπλακεί ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με την πολιτική.

Το μοιραίο λάθος

Ωστόσο, ο τέως Γενικός Ελεγκτής προχώρησε σε ορισμένες βιαστικές κινήσεις και διέπραξε ένα μοιραίο λάθος. Ακολούθησε τις συμβουλές κάποιων ατόμων, τα οποία τον προέτρεψαν να κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές για να προλάβει να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το κοινό αίσθημα και τη λαϊκή υποστήριξη προς το πρόσωπό του. Εκ πρώτης όψεως φαινόταν μια καλή ιδέα διότι υπήρχε ο κίνδυνος να υποχωρήσει το κοινό αίσθημα ή οι πολίτες να αλλάξουν παραστάσεις μέχρι το 2028.

Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι ήταν μια πολύ κακή ιδέα, η οποία κατέστρεψε το αρχικό σχέδιο του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Γι’ αυτό σήμερα ο ίδιος χαρακτηρίζει «Plan B» την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος ΑΛΜΑ στις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας ότι το «Plan A» είναι η συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις για τη στήριξη μιας κοινής, μη κομματικής υποψηφιότητας.

Το αρχικό σχέδιο ανατράπηκε εξαιτίας της κακής επίδοσης του νέου κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου. Το μονοψήφιο ποσοστό που έλαβε το ΑΛΜΑ (5,8%) δεν πρόσφερε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη την απαιτούμενη ισχύ ώστε να επιβάλει την υποψηφιότητά του σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Μόνο ένας διψήφιος αριθμός θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια τέτοια προοπτική.

Πέραν τούτου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ως επικεφαλής του ΑΛΜΑ στις βουλευτικές εκλογές, διεξήγαγε μια προεκλογική εκστρατεία η οποία τον έφερε σε σύγκρουση με εν δυνάμει συμμάχους, αποξενώνοντας μεγάλα ακροατήρια όπως αυτό του ΑΚΕΛ. Διαφορετικά θα έβλεπε σήμερα το ΑΚΕΛ έναν Οδυσσέα Μιχαηλίδη που δεν λειτούργησε ως στρατηγικός αντίπαλος στις βουλευτικές εκλογές και δεν είναι επικεφαλής άλλου κόμματος. Αρνητικά επέδρασε και η μετακίνηση της Ειρήνης Χαλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ.

Σε αναζήτηση ρόλου

Το ΑΛΜΑ κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή και να εκλέξει τέσσερις βουλευτές. Ωστόσο το εκλογικό αποτέλεσμα δημιούργησε νέα δεδομένα, καθώς ο πολιτικός ρόλος τόσο του κόμματος όσο και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν ήταν πλέον ξεκάθαρος. Ως εκ τούτου, η κάλπη της 24ης Μαΐου έφερε τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ ενώπιον μιας σημαντικής πρόκλησης. Πλέον έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τον πολιτικό του ρόλο αλλά και τη στρατηγική του ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Ο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετώπιζε το ΑΛΜΑ ήταν ότι κινδύνευε να μετατραπεί σε πολιτικό συμπλήρωμα του ΑΚΕΛ. Σε έναν δορυφόρο της Αριστεράς. Βέβαια το ΑΛΜΑ επιχειρεί να αποδείξει ότι λειτουργεί ως αυτόνομη πολιτική δύναμη, ωστόσο η διαδικασία εκλογής προέδρου της Βουλής το έφερε στην αγκαλιά του ΑΚΕΛ. Το ίδιο τείνει να συμβεί και τώρα διότι το ΑΛΜΑ αποκλείει τη συνεργασία με τη Δεξιά. Δηλαδή από μόνο του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολιτική εξάρτηση από το ΑΚΕΛ.

Ψυχολογικό βάρος

Τις πολιτικές κινήσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη φαίνεται να επηρεάζει και ένας ψυχολογικός παράγοντας. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ήταν εκείνος που υπέδειξε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Μάλιστα αυτό το δεδομένο δημιουργεί ορισμένες προσδοκίες στον κ. Νεοφύτου, ο οποίος θεωρεί ότι θα μπορούσε να τύχει της στήριξης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στις προεδρικές εκλογές.

Παρ' όλα αυτά, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ νιώθει το ψυχολογικό βάρος αυτής της ταύτισης με τον Αβέρωφ Νεοφύτου από τρίτους. Ως εκ τούτου, προσπαθεί να αποτινάξει την εικόνα του προσώπου που αναδείχθηκε χάρη στην εύνοια του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ.

Ενώ δηλαδή το ΑΛΜΑ δηλώνει ότι είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, επιδιώκει τη συγκρότηση ενός μπλοκ με το ΑΚΕΛ, παρά τις ιδεολογικές διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της διαφθοράς και της αδυναμίας του σημερινού ΔΗΣΥ να αποταυτιστεί από τη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη.

Ιδανικό σενάριο

Η εξεύρεση μιας προσωπικότητας με προοπτικές εκλογής, η οποία θα εκφράζει όλες ή τις περισσότερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Το κάθε κόμμα έχει τις δικές του φιλοδοξίες και προβάλλει ορισμένες πολιτικές ευαισθησίες. Για παράδειγμα, το ΑΛΜΑ έθεσε βέτο στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, στέλνοντας το μήνυμα ότι το πρόσωπο που θα επιλεγεί δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε σύνδεση με κάποιο κόμμα.

Βεβαίως το ιδανικό σενάριο για το ΑΛΜΑ θα ήταν να οδηγηθεί σε αδιέξοδο η προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτού υποψηφίου, ώστε να επανέλθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο υποψηφιότητας είτε του Οδυσσέα Μιχαηλίδη είτε της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο αυτά πρόσωπα, μέσα από δημόσιες δηλώσεις, προτείνουν το ένα το άλλο. Για παράδειγμα, η κ. Χαραλαμπίδου την προηγούμενη Δευτέρα δήλωσε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma ότι δέχεται πιέσεις από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη προκειμένου να είναι η ίδια υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακολούθως επανέλαβε την εκτίμηση πως ο καταλληλότερος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Πάντως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι βουλεύτρια του ΑΛΜΑ αλλά όχι κομματικό μέλος. Συνεπώς δεν συμμετέχει και δεν δεσμεύεται από τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. Η ίδια επέλεξε να μην έχει οργανική σχέση με το ΑΛΜΑ, θέλοντας έτσι να διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που η κ. Χαραλαμπίδου είχε διαμάχες με την ηγεσία του ΑΚΕΛ όταν ήταν βουλεύτρια του κόμματος της Αριστεράς.

Το πολιτικό διαζύγιο με το κόμμα της Αριστεράς δημιουργεί σκιές στις σχέσεις του ΑΛΜΑ με το ΑΚΕΛ αλλά και έναν παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στις προεδρικές εκλογές. Πολλοί εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται η κ. Χαραλαμπίδου να στηρίξει τελικά τον Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας. Μάλιστα έχει ερωτηθεί από δημοσιογράφους τον προηγούμενο διάστημα και απάντησε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο.

Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα ευθυγραμμιστεί με τις επιλογές του ΑΛΜΑ στις προεδρικές εκλογές του 2028, ιδίως εάν το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη αποφασίσει να συμπορευθεί με το ΑΚΕΛ, στηρίζοντας μια υποψηφιότητα που δεν εκφράζει πολιτικά την ίδια. Άλλωστε, υπάρχει και το προηγούμενο των προεδρικών εκλογών του 2023, όταν η κ. Χαραλαμπίδου διαφοροποιήθηκε από τις επιλογές του ΑΚΕΛ, διαφωνώντας με την υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη.