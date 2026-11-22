«Προειδοποιήσαμε. Κυβέρνηση δεν άκουσε»

Με τίτλο «Προειδοποιήσαμε», ο βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Νίκος Γεωργίου, αναφέρει σε γραπτή δήλωση «Προειδοποιήσαμε. Κυβέρνηση δεν άκουσε». Παράλληλα αποδίδει ευθύνες στην Κυβέρνηση, διότι, όπως τονίζει, δεν διασφάλισε τις απαραίτητες εγγυήσεις και δικλίδες ασφαλείας για το τι θα ακολουθούσε μετά τη μεταφορά του σφετεριστή στο Ισραήλ.

«Θυμάστε την περίπτωση του Ισραηλινού σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών Σιμόν Αϊκούτ; Προειδοποιήσαμε. Η κυβέρνηση δεν άκουσε. Και σήμερα δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Από την πρώτη στιγμή της απόφασης για τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ είχα προειδοποιήσει δημόσια για τους κινδύνους. Είχα θέσει το αυτονόητο ερώτημα: τι θα συμβεί όταν ο Αϊκούτ βρεθεί εκτός της κυπριακής δικαιοδοσίας; Θα εμφανιστεί κάποια στιγμή ελεύθερος; Προειδοποιήσαμε επίσης για την επανέναρξη εργασιών σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα και για τον κίνδυνο τα συμφέροντα που συνδέονται με τον σφετερισμό των περιουσιών των προσφύγων να συνεχίσουν ανενόχλητα τη δραστηριότητά τους. Σήμερα όλα αυτά επιβεβαιώνονται», αναφέρει ο κ. Γεωργίου.

«Με επίκληση την επιδείνωσης της υγείας του, ο Αϊκούτ αφέθηκε ελεύθερος στο Ισραήλ, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Το θέμα δεν αφορά το Ισραήλ. Το Ισραήλ προστάτευσε έναν υπήκοό του. Το ερώτημα είναι: Η κυπριακή κυβέρνηση προστάτευσε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας; Γιατί η κυβέρνηση γνώριζε την υπόθεση. Γνώριζε τους κινδύνους. Γνώριζε τη σημασία της καταδίκης Αϊκούτ για την υπόθεση σφετερισμού των περιουσιών των προσφύγων. Και παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται να διασφάλισε τις απαραίτητες εγγυήσεις και δικλίδες ασφαλείας για το τι θα ακολουθούσε μετά τη μεταφορά του στο Ισραήλ. Δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να παρακολουθεί εκ των υστέρων τις εξελίξεις και να πληροφορείται ότι ένας καταδικασμένος για υπόθεση που αφορά τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών αφέθηκε ελεύθερος», προσθέτει.

«Η Κυβέρνηση όφειλε να είχε προβλέψει. Όπως και εμείς το είχαμε προβλέψει. Οι πρόσφυγες και οι ιδιοκτήτες των κατεχόμενων περιουσιών δικαιούνται πολύ περισσότερα από δηλώσεις εκ των υστέρων. Δικαιούνται αποφασιστικότητα, σχέδιο και αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και σήμερα, αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, δεν είναι το Ισραήλ. Είναι η Κυπριακή Κυβέρνηση που οφείλει μια συγγνώμη στους πρόσφυγες. Για την ανυπαρξία αποφασιστικότητας. Για την ανεπαρκή εκτίμηση των κινδύνων. Για την απουσία των αναγκαίων ασφαλιστικών δικλίδων. Και για τα λανθασμένα μηνύματα που εξέπεμψε», σημειώνει.

ΑΚΕΛ: Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση

Σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ από τις ισραηλινές Αρχές ασκεί και το ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι η αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη την κυβέρνηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες και τις υποψίες που εξέφρασε το ΑΚΕΛ για διαφαινόμενο φιάσκο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης, τον Φλεβάρη του 2026, για μεταφορά και έκτιση της ποινής του Σιμόν Αικουτ στο Ισραήλ. Μιλήσαμε τότε για μήνυμα ανοχής, αν όχι και επιβράβευσης που έστελνε η συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και για υποβάθμιση του θέματος του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, ανάλογα με το ποιος είναι ο θύτης. Ρωτήσαμε, επίσης, την κυβέρνηση κατά πόσο είχε διασφαλιστεί ότι με την μεταφορά του στο εξωτερικό , η ποινή των 5 χρόνων φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Σιμόν Αικούτ θα εκτελεστεί.

Καλέσαμε μάλιστα την κυβέρνηση να απαντήσει τα δημοσιογραφικά δημοσιεύματα που συνδέουν το videogate, δηλαδή το οπτικοακουστικό υλικό με τους ντροπιαστικούς διαλόγους των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη, με εκβιασμό της κυβέρνησης για να ικανοποιήσει το αίτημα του Αϊκούτ. Αλλά απαντήσεις δεν δόθηκαν.

Εφτά μήνες μετά την μεταφορά του ενημερωνόμαστε ότι αυτός αφέθηκε ελεύθερος.

Η κυβέρνηση είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη και όλα βοούν ότι αυτή η κατάληξη ήταν προδιαγεγραμμένη και προσυμφωνημένη. Αποδεικνύεται, δυστυχώς, στην πράξη ότι κάποιοι άλλοι υπολογισμοί και κάποιες άλλες “σχέσεις” της κυβέρνησης είναι πιο δυνατές και υπερισχύουν ακόμα και αυτής της ανάγκης για προστασία των ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Οι όποιες εξηγήσεις δόθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση δεν πείθουν και δεν απαντούν στο τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση.

Άλμα: «Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί καταλήγουν σε ένα ακόμη φιάσκο»

Σκληρή κριτική ασκεί και το Άλμα. Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος:

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πανηγύριζε για μια δήθεν μεγάλη διπλωματική και εθνική επιτυχία στην αντιμετώπιση του παράνομου και απαράδεκτου, από κάθε άποψη, σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Σήμερα, ο Σιμόν Αϊκούτ, που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, κυκλοφορεί ελεύθερος στο Ισραήλ, μόλις επτά μήνες μετά τη μεταφορά του εκεί. Η κυβέρνηση γνώριζε τον κίνδυνο πρόωρης αποφυλάκισης, αλλά διαβεβαίωνε ότι είχε διασφαλίσει την εκτέλεση της ποινής. Ποιες ακριβώς εγγυήσεις έλαβε από το Ισραήλ; Γιατί δεν ενημερώθηκε καν πριν από την αποφυλάκισή του; Για ακόμη μια φορά, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί καταλήγουν σε ένα ακόμη φιάσκο.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο και το περιβόητο Videogate. Ποιος βρισκόταν πίσω από την ξένη εταιρεία που οργάνωσε και παρήγαγε το βίντεο, έναντι παχυλής αμοιβής; Ποιος ήταν ο εντολέας και ποια τα πραγματικά του κίνητρα; Και τι απέγινε η διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης υπέδειξε στη Νομική Υπηρεσία; Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής στις 31 Ιουλίου, διευκρίνισε ρητά ότι δεν είχε αποκλείσει τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από εμπλεκόμενα πρόσωπα, στη βάση της νομοθεσίας για τη διαφθορά. Τέσσερις μήνες μετά, πού βρίσκεται αυτή η έρευνα;

Όταν η κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία αφήνουν αναπάντητα τόσο σοβαρά ερωτήματα, είναι οι ίδιες που καλλιεργούν την καχυποψία. Πώς μπορούν να αποκλείσουν οι πολίτες το ενδεχόμενο παρασκηνιακών πιέσεων ή ακόμη και εκβιασμών που επηρέασαν τους χειρισμούς στην υπόθεση Αϊκούτ; Δεν ισχυριζόμαστε ότι κάτι τέτοιο έχει αποδειχθεί. Απαιτούμε, όμως, πλήρη διαφάνεια και πειστικές απαντήσεις. Το Κυπριακό, η προστασία των περιουσιών των προσφύγων και το κράτος δικαίου δεν προσφέρονται ούτε για επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς ούτε για παρασκηνιακά παιχνίδια.

«Κυβέρνηση και Νομική Υπηρεσία παραμένουν εκτεθειμένες»

Για φιάσκο με τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στις φυλακές του Ισραήλ, κάνει λόγο την ίδια ώρα το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο, λέει, ολοκληρώθηκε με την αποφυλάκισή του. Παράλληλα εκφράζει οργή για την εξέλιξη και όσα προηγήθηκαν, ενώ διερωτάται αν θα απολογηθεί κάποιος έστω και τώρα.

Σε ανακοίνωσή του το Κίνημα λέει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη «ουδόλως εκπλήσσει» και ότι είχε προειδοποιήσει επισήμως την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Αναφέρει πως Κυβέρνηση και Νομική Υπηρεσία παραμένουν εκτεθειμένες γιατί πριν την εκδίκαση της υπόθεσης αποσύρθηκαν βασικές κατηγορίες - διακόσιες από τις διακόσιες σαράντα - ανάμεσά τους και σημαντικές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά που θα έπρεπε, όπως σημειώνει. να ενδιέφεραν και την Ευρωπαϊκή Ένωση.