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Μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή», σημειώνει ότι και οι δύο υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να ηγηθούν της χώρας, εξηγώντας ωστόσο γιατί ο ίδιος επιλέγει να στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης αναφέρεται στη μακρόχρονη γνωριμία και τη στενή φιλική σχέση που τον συνδέει με τον Γιώργο Παμπορίδη. Όπως αναφέρει, η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν ο κ. Παμπορίδης ήταν πρόεδρος του μαθητικού κινήματος του ΔΗΣΥ, ενώ το 2008 συμμετείχε και στο εκλογικό του επιτελείο κατά τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Όπως εξηγεί, καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του διαδραματίζει η θητεία του Γιώργου Παμπορίδη στο Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα η συμβολή του στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι, παρά τις προσπάθειες προηγούμενων κυβερνήσεων να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός συστήματος υγείας, οι αντιδράσεις και τα οργανωμένα συμφέροντα στάθηκαν εμπόδιο στην εφαρμογή του.

«Μόνο ο τσαμπουκάς και η αγωνιστικότητα του Παμπορίδη έκαναν πράξη το ΓεΣΥ», δηλώνει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη ότι ο πρώην υπουργός Υγείας έχει ήδη αποδείξει πως διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Κασουλίδη, ένα από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα του Γιώργου Παμπορίδη είναι η αποφασιστικότητά του να συγκρούεται με συμφέροντα όταν θεωρεί ότι αυτό υπηρετεί το κοινό καλό.

«Δεν φοβάται να συγκρουστεί με συμφέροντα, αν αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας. Το λέει η ψυχή του. Είναι δυναμικός και τολμηρός, στοιχεία που τον ξεχωρίζουν στην πολιτική, και δεν κρύβεται πίσω από “διπλωματικές” απαντήσεις. Ό,τι έχει να πει, το λέει», σημειώνει.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται και στο εύρος των γνώσεων του πρώην υπουργού Υγείας, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αποδεικνύουν την κατάρτισή του σε ζητήματα ενέργειας, εξωτερικής πολιτικής, Κυπριακού και εσωτερικής διακυβέρνησης.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης κλήθηκε επίσης να διευκρινίσει γιατί, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2023 είχε στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, σήμερα τοποθετείται υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη.

Απαντώντας, ανέφερε ότι η διαφοροποίηση της στάσης του οφείλεται στην κάθοδο του Γιώργου Παμπορίδη στην εσωκομματική διαδικασία, επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξή του βασίζεται στους λόγους που παρέθεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.