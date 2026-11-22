Η γραμμή της ηγεσίας

Μιλώντας στο Omega, ο Νικόλας Παπαδόπουλος διέψευσε όλα τα σενάρια συμφωνιών που κυκλοφορούν. «Ξυπνώ κάθε πρωί και ακούω ότι έχουμε συμφωνία με ΑΚΕΛ, με ΕΛΑΜ, με την κυρία Δημητρίου, με τον Συναγερμό, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει», είπε. Επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ δεν αποκλείει τον διάλογο με κανένα κόμμα, περιλαμβανομένου του ΕΛΑΜ, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση δεν σημαίνει εκλογική συνεργασία και ότι πρώτος συνομιλητής παραμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λόγω της συμμετοχής του κόμματος στην κυβέρνηση. Δεν απέκλεισε δική του υποψηφιότητα, παρέπεμψε σε επιτροπή που αξιολογεί το κυβερνητικό έργο και τοποθέτησε τις αποφάσεις στις αρχές του 2027, αφού πρώτα ολοκληρωθούν το συνταξιοδοτικό και οι προϋπολογισμοί.

Στο ΡΙΚ χαρακτήρισε τις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών σεβαστές αλλά προσωπικές, που δεν δεσμεύουν το κόμμα. Η αποφυγή δέσμευσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν είναι καινούργια. Ήδη από τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έλεγε ότι η εκ νέου στήριξη του Χριστοδουλίδη δεν θεωρείται δεδομένη.

Οι «προεδρικοί»

Το ισχυρότερο ρεύμα στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει εκείνο που θέλει ανανέωση της εντολής στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε αυτό κατατάσσονται οι αντιπρόεδροι και υπουργοί, Μιχάλης Δαμιανός και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ενώ υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας εμφανίζεται και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Πανίκος Λεωνίδου. Το επιχείρημά τους στηρίζεται στη συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση και στη δυνατότητα που του δίνει να επηρεάζει πολιτικές.

Τη διάθεση αυτή επιβεβαιώνουν και οι επαρχιακές συνελεύσεις, όπου η βάση εμφανίζεται να κλίνει προς τον Πρόεδρο. Πηγές του ΔΗΚΟ μιλούν για πλειοψηφία θετικά διακείμενη προς τον Χριστοδουλίδη και για ένα σκηνικό που θυμίζει το 2023. Ο γενικός γραμματέας, Γιώργος Σολωμού, χαρακτήρισε θετικό το πρόσημο της κυβερνητικής θητείας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η ανανέωση της στήριξης δεν είναι αυτόματη και εξαρτάται από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος για την επόμενη πενταετία.

Η αυτόνομη κάθοδος

Ο ίδιος ο κ. Σολωμού είχε ανοίξει λίγες μέρες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», τη συζήτηση για αυτόνομη κάθοδο, προβάλλοντας τον Νικόλα Παπαδόπουλο ως πρόσωπο που μπορεί να ενώσει το Κέντρο. Το επιχείρημα αυτής της πλευράς είναι ότι το ΔΗΚΟ δεν μπορεί να λειτουργεί διαρκώς ως στήριγμα υποψηφίων άλλων και ότι μια δική του υποψηφιότητα θα βοηθούσε στην ανασυγκρότηση του χώρου.

Πιο μακριά πήγε ο Ζαχαρίας Κουλίας. Στον Alpha εκτίμησε ότι αυτή τη φορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν θα επιλέξουν εξωκοινοβουλευτικό υποψήφιο, κάτι που, όπως είπε, κάνει τον δεύτερο γύρο ιδιαίτερα κρίσιμο. Χαρακτήρισε τον κ. Παπαδόπουλο από τους ικανούς αρχηγούς που θα μπορούσαν να κυβερνήσουν και εκτίμησε ότι η εικόνα θα έχει ξεκαθαρίσει μέχρι τα Χριστούγεννα.

Το άνοιγμα προς το ΑΚΕΛ

Μέσα στην ίδια εβδομάδα ο κ. Κουλίας έκανε και το πιο τολμηρό βήμα, ζητώντας δημόσια συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Θύμισε ότι τα δύο κόμματα συνεργάστηκαν τρεις φορές στο παρελθόν, μίλησε για ανάγκη να βρεθεί μια χρυσή τομή και δεν απέκλεισε ως κοινό υποψήφιο ούτε τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Την επομένη, στο «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη πιθανός κοινός υποψήφιος, χωρίς να τον κατονομάσει: «Τον έχουμε και τον υποψήφιο αλλά δεν θα τον πούμε». Για τον ΔΗΣΥ ήταν απορριπτικός, λέγοντας ότι μια συνεργασία με ένα κόμμα σε τέτοια εσωτερική κατάσταση είναι «πολύ μπερδεμένη υπόθεση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, χαιρέτισε την τοποθέτηση, βάζοντας όμως ως προϋπόθεση την αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απάντησε ότι δεν είναι το ΔΗΚΟ που αποκλείει το ΑΚΕΛ αλλά το αντίστροφο. Πηγές του κόμματος εκτιμούν επίσης ότι μια συνεργασία με το ΑΚΕΛ δεν είναι εφικτή.

Το ΕΛΑΜ ως διαχωριστική γραμμή

Όλες οι συζητήσεις καταλήγουν τελικά στο ίδιο ερώτημα. Ο Χρίστος Χρίστου παρουσίασε αυτή την εβδομάδα δύο σενάρια, την αυτόνομη κάθοδο ή τη συμμετοχή σε ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα, αποκλείοντας μόνο τον υποψήφιο της Αριστεράς. Στο «Bras de Fer» του Alpha ξεκαθάρισε ότι το Κυπριακό δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με κανέναν υποψήφιο: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε ούτε νερό στο κρασί μας ούτε και κρασί στο νερό μας». Ερωτηθείς αν έχει πρόβλημα να βρεθεί στην ίδια εξέδρα με το ΔΗΚΟ, απάντησε ότι το πρόβλημα είναι του ΔΗΚΟ.

Στο ΔΗΚΟ το ζήτημα δεν απασχολεί μόνο όσους κοιτάζουν προς την Αριστερά. Ο κ. Σολωμού χαρακτήρισε τη συνύπαρξη με το ΕΛΑΜ σε κυβερνητικό σχήμα δύσκολη έως αδύνατη. Πηγές του κόμματος κάνουν μια σαφή διάκριση ανάμεσα στη Βουλή, όπου η κοινή ψήφος σε ένα νομοσχέδιο ή η ψήφος του ΕΛΑΜ υπέρ του Παπαδόπουλου για την προεδρία του Σώματος εντάσσονται σε άλλο πλαίσιο, και στην εκπόνηση κοινού κυβερνητικού προγράμματος, σε κοινή εκστρατεία και σε πέντε χρόνια συγκυβέρνησης. Το ΕΛΑΜ, σημειώνουν, άλλαξε ύφος και αύξησε έτσι τα ποσοστά του, όχι όμως τις θεμελιώδεις θέσεις του, με το Κυπριακό να αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Θυμίζουν ότι και η ΕΔΕΚ, που διαφωνούσε με την ομοσπονδία, στήριξε τον Παπαδόπουλο το 2018, όμως το ΕΛΑΜ λέει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος θα πρέπει να πάρει θέση: Αν συμφωνήσει παράλληλα με το ΔΗΚΟ και με το ΕΛΑΜ, κάποιον από τους δύο θα έχει εξαπατήσει. Στο Κυπριακό το ΔΗΚΟ δεν συμφωνεί σε όλα με τον κ. Χριστοδουλίδη, αναγνωρίζει όμως ότι ο Πρόεδρος ξεκινά από το Κραν Μοντανά και το πλαίσιο Γκουτέρες. Το ερώτημα είναι ποιες παραχωρήσεις θα χρειαστεί να κάνει σε ένα κοινό πρόγραμμα με ένα κόμμα που δηλώνει ότι δεν διαπραγματεύεται. Δεν αποκλείουν ρήξη ούτε να τεθεί το ζήτημα από στελέχη ως καθοριστική παράμετρος, σημειώνουν ωστόσο ότι η συζήτηση δεν έχει ακόμη ανοίξει στο Πολιτικό Γραφείο.

Ο παράγοντας χρόνος

Πάντως ούτε για το πότε θα ανοίξει η συζήτηση συμφωνούν στο ΔΗΚΟ, καθώς ο κ. Κουλίας μιλά για Χριστούγεννα, ο πρόεδρος του κόμματος για τις αρχές του 2027, ενώ πηγές του κόμματος θεωρούν ότι οι αποφάσεις δεν πρέπει να ληφθούν πριν από το τέλος της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού, επειδή το περιβάλλον παραμένει ρευστό. Το ΔΗΚΟ θέλει πρώτα να δει τι θα συμβεί στον ΔΗΣΥ, όπου στις 28 Νοεμβρίου κρίνεται η μάχη για το χρίσμα ανάμεσα στον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη.

Στο κόμμα υπάρχει και η άποψη ότι το ΔΗΚΟ θα έπρεπε πρώτα να συνεργαστεί με τον ΔΗΣΥ σε νομοθετήματα και μεταρρυθμίσεις και μετά να συζητηθεί υποψήφιος. Η άποψη αυτή όμως σκοντάφτει στην απόφαση του Συναγερμού να κινηθεί μονομερώς για δικό του υποψήφιο, κάτι που, όπως λένε, δεν αφήνει περιθώρια συνεργασίας και δεν μπορεί να κρατά το ΔΗΚΟ σε αναμονή για το τι θα αποφασίσει η συναγερμική βάση.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι και ο Χριστοδουλίδης έχει τους δικούς του λόγους να προβληματίζεται, ιδίως αν το ΑΚΕΛ κινηθεί με κεντρώο υποψήφιο. Ο Πρόεδρος, λένε, χρειάζεται το ΔΗΚΟ και ευρύτερη στήριξη, και δεν είναι βέβαιο ότι το ΕΛΑΜ θα τον ωφελήσει. Κατά την εκτίμησή τους, η πιο καθαρή λύση θα ήταν μια αυτόνομη κάθοδος του Προέδρου, χωρίς συμφωνίες με το ΕΛΑΜ.