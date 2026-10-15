«Συμμαχία» ΑΚΕΛ – Άμεσης Δημοκρατίας για το ακριβό ρεύμα: Μαζί στη διαμαρτυρία προς το Προεδρικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Φειδία Παναγιώτου, με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, Γιώργο Λουκαΐδη.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ για τη στήριξή του. Όπως αναφέρει, το ΑΚΕΛ προστίθεται στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και στο Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, που έχουν ήδη δηλώσει ότι στηρίζουν τη διαμαρτυρία.

«Το ακριβό ρεύμα δεν είναι κομματικό θέμα. Μας αφορά όλους», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το κόστος πιέζει κάθε οικογένεια, συνταξιούχο και μικρή επιχείρηση. «Όσο περισσότερες φωνές ενώνονται, τόσο πιο δύσκολα μπορεί το αίτημα να αγνοηθεί», προστίθεται, με αίτημα για προσιτό ρεύμα για όλους.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 16:00 στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία. Στις 16:30 θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό και στις 17:00 διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Για τη μετάβαση θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία από την Πάφο στις 14:00, από το Παραλίμνι στις 14:30 και από τη Λάρνακα και τη Λεμεσό στις 15:00. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 22059519.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου καλωσόρισε κάθε κόμμα και φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει και να ενώσει τη φωνή του με τους διοργανωτές.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Φοίβο Δουκανάρη, Εκπρόσωπο Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ