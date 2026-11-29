Την αποδοχή του αποτελέσματος των εσωκομματικών εκλογών του ΔΗΣΥ για το προεδρικό χρίσμα εξέφρασε ο Γιώργος Παμπορίδης, ευχόμενος στον Αβέρωφ Νεοφύτου καλή επιτυχία στις προεδρικές εκλογές του 2028.
Παμπορίδης μετά την ήττα: Καλή επιτυχία στον Αβέρωφ, καλή τύχη στον ΔΗΣΥ
Ο Γιώργος Παμπορίδης αναγνωρίζει την επικράτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου και την απόρριψη του δικού του καλέσματος για αλλαγή σελίδας στον ΔΗΣΥ
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού προέκριναν την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου, απορρίπτοντας παράλληλα το δικό του κάλεσμα για αλλαγή σελίδας στο κόμμα.
«Την ημέρα των εκλογών μιλά ο κυρίαρχος λαός και εμείς οι πολιτικοί οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία των Συναγερμικών «ηχηρή και απόλυτα σεβαστή».
Ο Γιώργος Παμπορίδης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του ευχόμενος καλή επιτυχία στον Αβέρωφ Νεοφύτου και καλή τύχη στον Δημοκρατικό Συναγερμό, χωρίς, ωστόσο, να κάνει ρητή αναφορά στη στήριξη της υποψηφιότητας του τέως προέδρου του κόμματος.
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