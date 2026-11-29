Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού προέκριναν την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου, απορρίπτοντας παράλληλα το δικό του κάλεσμα για αλλαγή σελίδας στο κόμμα.

«Την ημέρα των εκλογών μιλά ο κυρίαρχος λαός και εμείς οι πολιτικοί οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία των Συναγερμικών «ηχηρή και απόλυτα σεβαστή».

Ο Γιώργος Παμπορίδης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του ευχόμενος καλή επιτυχία στον Αβέρωφ Νεοφύτου και καλή τύχη στον Δημοκρατικό Συναγερμό, χωρίς, ωστόσο, να κάνει ρητή αναφορά στη στήριξη της υποψηφιότητας του τέως προέδρου του κόμματος.