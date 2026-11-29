Ρεαλισμός και δυναμική

Το ερώτημα αν το ΑΚΕΛ μπορεί να βγει αλώβητο από τις συμπληγάδες της αναζήτησης υποψηφίου δεν αφορά πλέον μόνο την εσωκομματική του ικανότητα. Αφορά το κατά πόσο η ηγεσία του επιμετρά σωστά και ρεαλιστικά αυτό που φαίνεται ως τώρα δεδομένο, δηλαδή την αδυναμία του κόμματος να διεκδικήσει την εξουσία στην οποία δεν βρίσκεται εδώ και μια δεκαπενταετία. Ο προβληματισμός αυτός κυριαρχεί και στην παρούσα φάση, αλλά εκ νέου τα δεδομένα κατευθύνουν με ένταση το κόμμα προς μια επανάληψη των τελευταίων πρακτικών, εκτός και αν η αδυναμία σύνθεσης με άλλες πολιτικές δυνάμεις φέρει το ΑΚΕΛ στη λογική διεκδίκησης με ατόφια δική του υποψηφιότητα.

Επί του παρόντος, ωστόσο, και εν μέσω και κάποιας πίεσης χρόνου, το ΑΚΕΛ προβληματίζεται με βάση τα δεδομένα αναζήτηση μιας υποψηφιότητας, η οποία θα εκφράσει μια πολιτική στρατηγικής και κοινωνικής απήχησης πέραν των κομματικών τειχών τους ενός εκ των δύο ισχυρότερων κομματικών σχηματισμών.

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ επιμένει να φλερτάρει έντονα με την ιδέα ενός ευρύτερου αντιπολιτευτικού μετώπου, παρά το γεγονός ότι η άνοδος των ποσοστών του κόμματος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δημιουργεί σε ορισμένους την αίσθηση ότι μπορεί μια αυτόνομη κάθοδος να μην είναι εντελώς εκτός προδιαγραφών και πιθανοτήτων. Αυτή η υφέρπουσα πιθανότητα δεν έχει να κάνει με την παρουσία του κόμματος σε επίπεδο ποσοστών. Αλλά, κυρίως, έχει να κάνει με την ενίσχυση ακόμη περισσότερο του λόγου και της πολιτικής επίδρασης σε εκείνους με τους οποίους η ηγεσία του κόμματος απευθύνεται. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να σταθεροποιηθεί η γεωμετρία κάποιων συμμαχιών, αφού επί του παρόντος υπάρχει μια συνεχής αστάθεια επί τούτου.

Το κατάλαβε...

Μέσα από την πολιτική πρακτική των ημερών, ποσώς είναι τυχαία η δημόσια κόντρα με το ΔΗΚΟ και οι καταγγελίες της Αριστεράς περί σχεδιαζόμενης συγκυβέρνησης με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη και, βεβαίως, δεν αποτελούν απλή ιδεολογική αντιπαράθεση.

Όπως ο «Π» αντιλαμβάνεται, η ξαφνική αναφορά ορισμένων στο ΔΗΚΟ να μην επανέλθουν στη συνεργασία τους με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στην ουσία ήταν μια προσπάθεια εσωτερικής διαπραγμάτευσης του ΔΗΚΟ με τον σημερινό Πρόεδρο για τα οφέλη της εξουσίας. Το ΑΚΕΛ δεν ήταν διατεθειμένο να παίξει τα παιγνιδάκια του ΔΗΚΟ κρατώντας το κόμμα σε αναμονή για δήθεν διάλογο με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, την ίδια στιγμή που ο ίδιος εκβίαζε διαπραγματευτικά τον Χριστοδουλίδη για μεγαλύτερη συμμετοχή στην εξουσία.

Υπό τις συνθήκες αυτές το ΑΚΕΛ ευελπιστεί να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για δυνάμεις όπως η ΕΔΕΚ, το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το Volt και τους Οικολόγους. Αναγνωρίζουν, βεβαίως, πως το μέτωπο των μικρότερων κομμάτων κάθε άλλο παρά μπορεί να λειτουργήσει με ευθεία γραμμή. Οι συναντήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τα Χριστούγεννα σκοντάφτουν πρώτον, στις εσωκομματικές διαδικασίες σε ΕΔΕΚ και Οικολόγους και, δεύτερον, στις βαθιές πολιτικές διαφορές. Με την ΕΔΕΚ, η οποία ήδη βλέπει θετικά το όνομα του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, το οποίο έριξε ανεπίσημα το ΑΚΕΛ στο τραπέζι όπως και με το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μπορεί να συμφωνήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά πώς θα γεφυρωθεί το χάσμα στο Κυπριακό; Μια συμμαχία μπορεί να ενέχει το στοιχείο του συμβιβασμού, αλλά πρέπει να διαθέτει και κοινή προγραμματική γραμμή για τα μείζονα ζητήματα.

Ιδιότυπη διαβούλευση

Ακόμη πιο σύνθετη καθιστά την εικόνα η στάση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, λειτουργώντας έξω από τους παραδοσιακούς κομματικούς κώδικες, δημοσιοποιεί με άνεση τις επαφές του, θέτοντας ο ίδιος τους όρους του παιχνιδιού. Μετά από δύο συναντήσεις με τον Στέφανο Στεφάνου και εν αναμονή της τρίτης στα μέσα Δεκεμβρίου, ο κ. Μιχαηλίδης έχει ξεκαθαρίσει το «Σχέδιο Α» και το «Σχέδιο Β» για το πώς θα προχωρήσει το κόμμα του.

Απαιτεί έναν υποψήφιο αμιγώς ανεξάρτητο, χωρίς κομματική σφραγίδα, απορρίπτοντας εκ προοιμίου τόσο τον Στέφανο Στεφάνου όσο και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ενώ αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για τεχνοκράτες ή θεσμικά πρόσωπα όπως ο Τάσος Γιασεμίδης, που συζητείται στον χώρο της Αριστεράς ή ο επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, τον οποίο ο ίδιος έθεσε στο τραπέζι. Είναι δε ξεκάθαρος πως αν δεν βρεθεί πρόσωπο με πραγματικές προοπτικές νίκης, το ΑΛΜΑ θα κατέλθει αυτόνομα. Το ΑΚΕΛ, βεβαίως, ακούει και σφυγμομετρεί τους όρους ή καλύτερα τις ιδέες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά δεν σημαίνει ότι εκχωρεί τις πρωτοβουλίες των κινήσεων και την αποδοχή ενός πλαισίου, το οποίο θα βγάλει το μεγάλο κόμμα έξω από τις δικές του προδιαγραφές.

Η παγίδα του «48%»

Μπροστά στον κίνδυνο ιδεολογικών εκπτώσεων και ατέρμονων παζαριών, τίθεται το ερώτημα αν η συζήτηση για κομματική υποψηφιότητα, δηλαδή την κάθοδο του ίδιου του Στέφανου Στεφάνου, μπορεί να επανέλθει ως μια καθαρή, αξιοπρεπής λύση. Μια τέτοια επιλογή θα εξασφάλιζε τη μέγιστη κομματική συσπείρωση και θα απάλλασσε την ηγεσία από την ανάγκη επώδυνων συμβιβασμών με το ΑΛΜΑ ή την ΕΔΕΚ. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, η υποψηφιότητα του γενικού γραμματέα μοιάζει περισσότερο με επιλογή «αξιοπρεπούς ήττας» στον δεύτερο γύρο, παρά με νικηφόρα στρατηγική. Απαντά στο πρόβλημα της κομματικής ταυτότητας, αλλά αφήνει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα της κοινωνικής διεύρυνσης.

Ταυτόχρονα, το ΑΚΕΛ οφείλει να αποφύγει την ψευδαίσθηση ότι το 48% του δεύτερου γύρου του 2023 αποτελεί κεκτημένο που μπορεί να επαναληφθεί μηχανιστικά. Εκείνη η επίδοση σφυρηλατήθηκε μέσα από τις πρωτοφανείς συνθήκες διάσπασης του ΔΗΣΥ και τη μετακίνηση μεγάλου μέρους συναγερμικών ψηφοφόρων απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το 2028 οι συνθήκες θα είναι εντελώς διαφορετικές και η επίκληση ενός «υπερκομματικού» υποψηφίου, αν αυτός δεν «γράψει» δημοσκοπικά, κινδυνεύει να οδηγήσει σε εκλογικό εγκλωβισμό.

Η ρελάνς Μαυρογιάννη

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο των κομματικών ζυμώσεων αλλά και των προς το παρόν κάποιων μετρήσεων, κυρίως εσωτερικών, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επιλέγει να ανατρέψει τους σχεδιασμούς όσων τον θεωρούσαν έτοιμο να καταθέσει τα όπλα ή ακόμη και «καμένο» χαρτί. Αντιλαμβανόμενος ότι στην Εζεκία Παπαϊωάννου διεξάγεται ένα παιχνίδι αναμονής και εναλλακτικών σεναρίων που ενδεχομένως να έφθειρε τη δική του υποψηφιότητα αν χρησιμοποιούνταν ως λύση ανάγκης, ο πρώην υποψήφιος της Αριστεράς βγήκε μπροστά αποτυπώνοντας μια ενδιαφέρουσα τακτική δράσης, η οποία υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Το ΑΚΕΛ, ωστόσο, δεν έχει διάθεση να αιχμαλωτισθεί στις λογικές Μαυρογιάννη, σημειώνοντας στο παρασκήνιο πως δεν θα πάρει αποφάσεις εν θερμώ και υπό πίεση.

Τι άλλο, ωστόσο, από προσπάθεια επίδρασης των εσωτερικών δεδομένων ήταν η δήλωσή του, την Παρασκευή στον ΑΝΤ1, ότι από τη μια οι πιθανότητες να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2028 είναι πλέον περισσότερες από το να μην είναι, επαναλαμβάνοντας ότι θα πάρει τις αποφάσεις του μέχρι το τέλος του έτους και, από την άλλη, ότι η στήριξη του ΑΚΕΛ δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να κατέλθει στις εκλογές;

Εν ολίγοις, λέει στο ΑΚΕΛ ότι δεν πρόκειται να περιμένει παθητικά τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων στις αρχές του 2027, ούτε να αποτελέσει «ρεζέρβα» σε περίπτωση που αποτύχουν οι συζητήσεις με άλλους κομματικούς σχηματισμούς όπως την ΕΔΕΚ και το ΑΛΜΑ. Προς δε τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ (και την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στην οποία απάντησε με αιχμές), υποδεικνύει ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράφει με τακτικισμούς από τον χάρτη εν δυνάμει βασικούς πρωταγωνιστές.

Πέραν των προσώπων

Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, το ΑΚΕΛ στην ουσία βρίσκεται μπροστά σε μια τριπλή πρόσκληση. Είτε θα επιλέξει την αυτόνομη κομματική κάθοδο με τον Στέφανο Στεφάνου -μια πολύ μικρή πιθανότητα- είτε θα αναζητήσει κοινό βηματισμό με το ΑΛΜΑ, την ΕΔΕΚ και τις άλλες δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου, κάτι που φαντάζει το πιο εφικτό υπό τις περιστάσεις, είτε θα βρεθεί προ τετελεσμένων από μια αυτόνομη κάθοδο του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Βεβαίως, πρέπει να τονιστεί πως όσο η συζήτηση εξαντλείται στην ονοματολογία και στις εκλογικές αριθμητικές, η Αριστερά θα δυσκολεύεται να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία. Η έξοδος από τις συμπληγάδες δεν θα έρθει μέσα από έναν «σωτήρα» υποψήφιο, αλλά μέσα από την απάντηση στο ερώτημα τι ακριβώς θα κάνει διαφορετικά το ΑΚΕΛ στην οικονομία, στους θεσμούς και στο Κυπριακό. Εδώ προφανώς εστιάζει το ΑΚΕΛ στην αναζήτηση συμμαχιών. Χωρίς μια πειστική, σύγχρονη πρόταση εξουσίας, οποιαδήποτε εκλογική τακτική, όσο έξυπνη κι αν φαίνεται σήμερα, θα προσκρούει πάντα στο ίδιο γυάλινο ταβάνι.