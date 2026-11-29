Ο κ. Στεφάνου είπε ότι ένα κόμμα που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, αγώνων και προσφοράς οφείλει να αξιολογεί διαρκώς την πορεία του, να αναγνωρίζει τις επιτυχίες και τις αδυναμίες του και να προχωρεί στις αναγκαίες αλλαγές. Όπως ανέφερε, οι επαρχιακές συνδιασκέψεις αποτελούν ευκαιρία για βελτίωση της δουλειάς, ενίσχυση της δράσης και αναβάθμιση της πολιτικής παρέμβασης.

Σημείωσε ότι οι επαρχιακές και τοπικές οργανώσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στην επαφή του κόμματος με την κοινωνία, την κομματική βάση και τους πολίτες. Πρόσθεσε πως η δύναμη του ΑΚΕΛ βρίσκεται στους δεσμούς του με εργαζομένους, νέους, συνταξιούχους και κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη.

Αναφερόμενος στις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η στεγαστική κρίση δυσκολεύει ιδιαίτερα τους νέους να αποκτήσουν κατοικία και το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα επιβαρύνει οικογένειες και επιχειρήσεις. Πολλοί πολίτες, πρόσθεσε, δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές καθημερινές ανάγκες.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε ότι δεν αρκούν οι πολιτικές θέσεις και οι προτάσεις στη Βουλή. Κατά τον ίδιο, η πολιτική αποκτά ουσιαστική αξία όταν συνδέεται με την καθημερινότητα και συνοδεύεται από συλλογικές πρωτοβουλίες, αγώνες, διεκδικήσεις και απτά αποτελέσματα. Είπε επίσης ότι το κόμμα πρέπει να ακούει και να στηρίζει τους πολίτες στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές και στις κοινωνικές διεκδικήσεις, μετατρέποντας την απογοήτευση σε αισιοδοξία και την αγανάκτηση σε δύναμη διεκδίκησης.

Για το Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Επισήμανε ότι από το 2017 δεν έχει επιτευχθεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ότι, όσο περνά ο χρόνος χωρίς λύση, εδραιώνονται τα δεδομένα της διχοτόμησης και ενισχύεται ο κίνδυνος οριστικοποίησής της.

Επανέλαβε ότι το ΑΚΕΛ παραμένει προσηλωμένο σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, έχει συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις και περιλαμβάνεται στις συγκλίσεις. Τόνισε ότι το κόμμα δεν θα αποδεχθεί τη διχοτόμηση ως αναπόφευκτη εξέλιξη και υποστήριξε ότι απαιτούνται πολιτική βούληση, σχεδιασμός και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με διαφύλαξη των συγκλίσεων και στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο, σταθερό και συνεπή σχεδιασμό για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο διακοπής τους. Κατά τον ίδιο, αυτό επιτρέπει στην Τουρκία να συνεχίζει την παρελκυστική και αρνητική στάση της και να αξιοποιεί τον χρόνο για να παγιώνει τα τετελεσμένα της κατοχής.

Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, ο Στέφανος Στεφάνου χαρακτήρισε την αναμέτρηση καθοριστική όχι μόνο για την επόμενη πενταετία, αλλά και για την ευρύτερη πορεία της Κύπρου και τις επόμενες γενιές. Είπε ότι στόχος του ΑΚΕΛ είναι η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι η αλλαγή προσώπων στην εξουσία δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην αλλαγή πολιτικής.

Όπως ανέφερε, το διακύβευμα είναι ποιες πολιτικές και προτεραιότητες θα εφαρμοστούν, ποια αντίληψη θα διέπει την άσκηση της εξουσίας και προς όφελος ποιων. Για το ΑΚΕΛ, η προοδευτική αλλαγή σημαίνει:

διακυβέρνηση που εργάζεται με συνέπεια για λύση του Κυπριακού και επανένωση της Κύπρου·

ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, με βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που μετατρέπει την οικονομική πρόοδο σε κοινωνική ευημερία·

ισχυρό κοινωνικό κράτος και πολιτικές για τις ανισότητες, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την οικονομική ανασφάλεια·

διαφορετική προσέγγιση στην άσκηση της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοκρατία.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι η προοδευτική αλλαγή δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση του ΑΚΕΛ και ότι η ιδεολογική ταύτιση δεν είναι προϋπόθεση πολιτικής συνεργασίας. Όπως ανέφερε, συνεργασία απαιτεί κοινούς στόχους, ουσιαστικές προγραμματικές συγκλίσεις και αμοιβαία αξιοπιστία.

Για την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, σημείωσε ότι έχουν σημασία η προσωπικότητα, η διαδρομή και η αξιοπιστία του υποψηφίου, καθώς και η δυνατότητά του να εκφράσει συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το πρόσωπο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική και ότι η συζήτηση για την υποψηφιότητα συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο και τις δεσμεύσεις της διακυβέρνησης.

Αναφερόμενος στην απογοήτευση και τη δυσπιστία απέναντι στην πολιτική και τους θεσμούς, είπε ότι η αξιοπιστία δεν αποκαθίσταται με συνθήματα, διακηρύξεις ή εύκολες υποσχέσεις, αλλά οικοδομείται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων, την υπευθυνότητα και την ουσιαστική ενασχόληση με τα προβλήματα της κοινωνίας.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας και τη συνεχή παρουσία του κόμματος στους καθημερινούς αγώνες. Κάλεσε τα στελέχη να συζητήσουν πώς θα ενισχυθούν οι οργανώσεις και η παρέμβασή τους σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο, καθώς και η επαφή με τους πολίτες στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, στις κοινότητες και στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ένα ΑΚΕΛ δυνατό, ενωμένο και συνδεδεμένο με την κοινωνία, είπε, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ